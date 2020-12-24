Угнала внедорожник молодая пара с другом. Пришлось открыть огонь сотрудникам ДПС в Новосибирске

Для остановки транспортного средства было решено применить табельное оружие

В ГУ МВД России по Новосибирской области поступила информация об угоне из г. Омска автомобиля иностранного производства, который двигался в направлении Новосибирска.

На 1328 километре автодороги «Иртыш» в Чулымском районе Новосибирской области сотрудники ДПС заметили внедорожник, который согласно оперативной ориентировке был похищен, и подали водителю знак об остановке. Однако законное требование сотрудников полиции было проигнорировано.

Водитель, увеличивая скорость, продолжил движение в сторону Новосибирска. Правоохранители на патрульном автомобиле организовали преследование, в ходе которого к ним для оказания помощи присоединился экипаж ДПС, осуществлявший несение службы на территории соседнего Коченевского района.

Уходя от преследования, нарушитель несколько раз съезжал с дороги, возвращался обратно, выезжал на полосу встречного движения, создавая аварийные ситуации, угрожающие жизни и здоровью других участников дорожного движения.

Для остановки транспортного средства было решено применить табельное оружие, о чём водитель был предупреждён. После предупредительного выстрела, автоинспектор четыре раза выстрелил по задним колёсам преследуемой машины.

Несмотря на повреждение колеса, водитель не останавливался. Он съехал с трассы в поле, где проехал ещё около 4 километров. Вышедшие из машины после остановки водитель и два пассажира попытались скрыться от правоохранителей бегством, но были задержаны.

Установлено, что за рулём угнанной иномарки находился ранее судимый, в том числе за угон, 20-летний житель Амурской области. В отношении нарушителя составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.3, ч. 1 ст. 12.7, ч. 2 ст. 12.25 и по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ.

Нарушитель и пассажиры – 20-летний уроженец Амурской области и 18-летняя жительница Омской области, а также автомобиль переданы сотрудникам полиции города Омска.

В настоящее время в УМВД России по Омской области в отношении водителя-нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его земляк находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: МВД