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Обнаружил новый штамм коронавируса из ЮАР Минздрав Великобритании

14:15 24.12.2020 Фото: Pixabay
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Попова заверила, что российские вакцины будут эффективным в том числе и против нового штамма COVID-19.

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Отмечается, что пока заболели два человека, приехавшие из ЮАР

В Великобритании обнаружили еще один штамм коронавируса, сообщил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

"Этот вирус еще более заразный и, похоже, мутировал дальше, чем новый", — сказал он.

Отмечается, что пока заболели два человека, приехавшие из ЮАР.

В связи с этим британские власти объявили о вводе ограничений на поездки в южноафриканскую страну. Прилетающих из ЮАР обяжут соблюдать ой двухнедельный карантин.

В начале прошлой недели в Британии также сообщили об обнаружении новой разновидности коронавируса на востоке страны. Отмечалось, что этот тип инфекции оказался на 70 процентов более заразным. При этом специалисты не нашли подтверждения, что вирус стал более смертоносным или ухудшающим течение заболевания.

Также о новой вариации COVID-19 сообщили в Малайзии. По словам главы Минздрава страны Нура Хишама Абдуллу, штамм обнаружили среди 60 образцов, взятых в штате Сабах.

"Нам еще предстоит узнать клиническое воздействие этого варианта, его уровень инфицирующей способности или агрессивности", — добавил чиновник.

Штаммы коронавируса

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что "британских" типов коронавируса в России не зафиксировали. По ее словам, ведомство держит ситуацию на контроле. Так, например, центр "Вектор" изучил уже более пяти тысяч образцов со всей страны и выявил 1424 мутации. Тем не менее ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора уже поручили готовить тест-систему, которая выявляла бы именно этот штамм.

Попова заверила, что российские вакцины будут эффективным в том числе и против нового штамма COVID-19.

С 22 декабря Россия на неделю приостановила возобновленное в августе авиасообщение с Великобританией.

Источник: РИА Новости

великобритания коронавирус новый штамм
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