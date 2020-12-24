С дефицитом в 800 млн рублей утвердили бюджет Новосибирска

Городские депутаты одобрили пакет поправок, предложенный мэрией ко второму чтению

На последней в 2020 году сессии Совета депутатов города Новосибирска депутаты во втором чтении рассмотрели вопрос «О бюджете города Новосибирска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Общий объем доходов бюджета города Новосибирска на 2021 год составит 50 061 448,9 тыс. рублей, расходы – 50 861 448,9 тыс. рублей, дефицит – 800 000,0 тыс. рублей (на треть меньше, чем годом ранее).

Городские депутаты одобрили пакет поправок, предложенный мэрией ко второму чтению. В него вошли поправки, инициированные депутатами Совета: выделение средств администрациям районов на содержание дорог, обрезку деревьев и благоустройство (+50 млн руб.); покупка снегоуборочной техники (+50 млн руб.); строительство трамвайных путей (+25 млн руб.).

Кирилл Покровский, председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике (фракция «Единая Россия»): «На прошлой сессии были приняты основные параметры бюджета. Сегодня, рассмотрев поправки, Совет депутатов утвердил бюджет во втором чтении. Пакет поправок затрагивал большинство направлений жизнедеятельности города. В частности, было предусмотрено финансирование покупки снегоуборочной техники – статья расходов очень важная для нашего города».

Источник: gorsovetnsk