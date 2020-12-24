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Выплата 5000 рублей на ребенка до 8 лет: Почему не пришло пособие в декабре 2020. На это есть 3 причины

11:08 24.12.2020 Фото: pixabay
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Выплата будет произведена по реквизитам счёта, указанного по предыдущим выплатам на детей в 2020 году. При этом заявление на новую выплату нужно подавать, если указанный ранее счёт был закрыт. Нужно заполнить заявление об изменении реквизитов. Выплата поступит на новый счёт.

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Купили подарки своим детям на деньги от Путина россияне. Напомним, 17 декабря, президент России проводил большую пресс-конференцию. В самом конце конференции он заявил о новой выплате в 5 000 рублей. Единоразовой и только для детей до 8 лет. Деньги на счета родителей должны поступить до Нового года 2021.

Выплата будет произведена по реквизитам счёта, указанного по предыдущим выплатам на детей в 2020 году. При этом заявление на новую выплату нужно подавать, если указанный ранее счёт был закрыт. Нужно заполнить заявление об изменении реквизитов. Выплата поступит на новый счёт.

Кроме того, нужно написать заявление на выплату, если у вас родился ребёнок 1 июля 2020 года и позже или у вас есть дети до 8 лет, на которых вы не получали выплаты по 10 000 рублей в июне и июле 2020 года.

Но почему 5000 рублей еще не пришли на счета родителей. На это могут быть 3 причины:

Вашему ребенку уже исполнилось 8 лет.
Вы изменили счет, ранее указанный в заявление на выплату 10 000 рублей, и не написали новое заявление.
Правительство России еще не выделило финансирование на новую выплату.

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