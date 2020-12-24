Чем порадует погода 31 декабря жителей Бердска? Обещают резкое потепление

Напомним, на этих выходных в Новосибирской области прогнозируют резкое похолодание до -46 градусов, сильные метели и буран.

Уже со среды, 30 декабря, температура повысится до -15 градусов днем

Новогодним легким морозцем порадует погода жителей Новосибирской области.

Аномальных холода подходят к концу и на грядущих выходных в последний день уходящего 2020 года придет резкое потепление в Новосибирскую область. Эти данные сообщает сервис погоды Gismeteo.

Со среды, 30 декабря, столбик термометра повысится до -15 градусов днем. В ночь на последний день года ожидается около -22 градусов холода. Предновогодним днем 31 декабря столбик термометра будет колебаться около отметки -17 градусов.

В новогоднюю ночь в Бердске и Новосибирской области ожидается двадцатиградусный мороз, также ожидается небольшой снегопад и переменная облачность.

Напомним, на этих выходных в Новосибирской области прогнозируют резкое похолодание до -46 градусов, сильные метели и буран.