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Чем порадует погода 31 декабря жителей Бердска? Обещают резкое потепление

14:00 24.12.2020 Фото: pixabay
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Напомним, на этих выходных в Новосибирской области прогнозируют резкое похолодание до -46 градусов, сильные метели и буран.

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Уже со среды, 30 декабря, температура повысится до -15 градусов днем

Новогодним легким морозцем порадует погода жителей Новосибирской области.

Аномальных холода подходят к концу и на грядущих выходных в последний день уходящего 2020 года придет резкое потепление в Новосибирскую область. Эти данные сообщает сервис погоды Gismeteo.

Со среды, 30 декабря, столбик термометра повысится до -15 градусов днем. В ночь на последний день года ожидается около -22 градусов холода. Предновогодним днем 31 декабря столбик термометра будет колебаться около отметки -17 градусов.

В новогоднюю ночь в Бердске и Новосибирской области ожидается двадцатиградусный мороз, также ожидается небольшой снегопад и переменная облачность.

Напомним, на этих выходных в Новосибирской области прогнозируют резкое похолодание до -46 градусов, сильные метели и буран.

31 декабря зима новый год потепление прогноз погоды
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