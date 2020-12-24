Ремонт отделения реанимации в детской больнице скорой помощи проверил губернатор Травников

Глава Новосибирской области высказал слова благодарности главному врачу больницы Ростиславу Заблоцкому, всему коллективу лечебного учреждения за решение непростой задачи по реконструкции помещений в старом здании со сложной планировкой.

Такого отделения в этом стационаре не было уже двадцать лет

Губернатор Андрей Травников приехал с проверкой в неврологический стационар городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи: здесь по его поручению проведена реконструкция отделения реанимации и интенсивной терапии с паллиативными койками. Такого отделения в этом стационаре не было уже двадцать лет.

Глава Новосибирской области высказал слова благодарности главному врачу больницы Ростиславу Заблоцкому, всему коллективу лечебного учреждения за решение непростой задачи по реконструкции помещений в старом здании со сложной планировкой.

Проведение работ позволило значительно расширить возможности применения МРТ-аппарата и спектр диагностических исследований – в том числе, проведения МРТ под наркозом, доложил Губернатору главный врач больницы Ростислав Заблоцкий.

В ходе ремонта проведена замена всех инженерных систем (водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляция, электроснабжение, слаботочные системы, автоматическая пожарная сигнализация), проведены общестроительные и сантехнические работы, ремонт пандуса. Общая стоимость выполненных работ составила 14,9 млн рублей. В 2020 году приобретено медицинское оборудование для оказания паллиативной медицинской помощи на сумму 6,4 млн рублей за счет средств федерального бюджета.

Ремонтные работы завершены, лицензия получена, необходимое оборудование имеется, штаты укомплектованы. Отделение реанимации и интенсивной терапии начнет работать с начала следующего года.

Доступность высокотехнологичной медицинской помощи и диагностики для новосибирцев, для детей – безусловный приоритет в работе Правительства региона. Завершение реконструкции отделения реанимации и интенсивной терапии – второй важный этап целого комплекса работ.

В июле 2018 года Андрей Травников обратился к Президенту России Владимиру Путину с просьбой о выделении дополнительных средств для решения первоочередных социальных задач. Глава государства поддержал эту просьбу, и Правительством РФ вскоре была доведена до региона информация о выделении дополнительно бюджету Новосибирской области 500 млн рублей из резервного фонда Президента РФ. Эти средства направили на решение важных социальных задач, в том числе – на реконструкцию Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Было принято решение об открытии на базе медицинской организации кабинета магнитно-резонансной томографии для детей. В неврологическом отделении больницы в период с января по июль 2019 года проведён капитальный ремонт помещения под размещение кабинета МРТ. Финансирование приобретения МРТ-аппарата было осуществлено из резервного фонда Президента Российской Федерации. Стоимость МРТ-аппарата составила 64 млн рублей.

В конце августа 2019 года МРТ-аппарат был установлен и введён в техническую эксплуатацию. Приём пациентов осуществляется с 5 ноября 2019 года.

Установка МРТ-томографа была принципиальна важна для больницы, которая занимается и детской неврологией, и онкологическими заболеваниями, и челюстно-лицевой хирургией, и уже готова оказывать паллиативную помощь. В результате регион получил мощную базу для оказания помощи детям по целому спектру направлений.

«После завершения первого этапа работ в прошлом году мы приняли решение: останавливаться нельзя, если уж мы взялись за объект, то работы на нём нужно довести до конца, — создать условия для оказания высокотехнологичной помощи особым пациентам.

Год назад я давал поручение региональному минздраву, руководству больницы, оперативно отремонтировать этот корпус. Конец декабря — самое время подводить итоги: все работы сделаны качественно и в срок. Это очень важно, потому что подчеркивает: в 2020 году новосибирская медицина жила не только одним ковидом, развитие наших медицинских учреждений не остановилось», — подчеркнул Андрей Травников.

В планах — третий этап работ – завершение ремонта всего первого этажа неврологического стационара: входной группы, холла с регистратурой, гардероба, перехода между отделениями.

«Сложность не в вопросах финансирования, а в разработке проекта, поиске решения, которое позволило бы создать максимально комфортные условия для пациентов и персонала в соответствии с современными медицинскими требованиями в старом здании. Коллеги доложили, что в ближайшее время будет завершена разработка ПСД. Тогда мы уже совместно с минздравом сможем готовить решение о выделении финансирования. Чтобы точно так же через год, а может и раньше, приехать с проверкой и убедиться, что первый этаж этого отделения, этого блока полностью обновлен», — обозначил задачу глава региона.

Напомним, что в Новосибирской области в 2020 году продолжалась поступательная плановая работа по развитию медицины, по модернизации системы здравоохранения: в рамках национального проекта, в рамках региональных программ и проектов ГЧП. На прошлой неделе формально был завершён первый этап реализации еще одного большого проекта в сфере детского здравоохранения. Задачу по созданию в России детских реабилитационных центров мирового уровня обозначил Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию в 2019 году. Один из центров будет размещен в Новосибирской области.

Для справки

Неврологический стационар ГБУЗ НСО «Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи» (ул. Союза Молодёжи, оказывает специализированную медицинскую помощь детям с поражениями нервной системы.

Неврологический стационар мощностью 60 коек — единственный профильный стационар, обслуживающий детей города Новосибирска. Ежегодно в стационаре около двух тысяч детей получают медицинскую помощь по профилю «неврология».

В стационаре оказывается специализированная помощь детям в возрасте от 7 дней до 15 лет с различными заболеваниями нервной системы. Здесь получают лечение дети с врожденной патологией нервной системы, церебральным параличом, эпилепсией, родовыми травмами, инсультами, опухолями головного и спинного мозга, а также последствиями инфекционных заболеваний и травм головного мозга.

Дети переводятся из родильных домов, детских стационаров, поступают по направлению специалистов территориальных поликлиник. Более 50% детей доставляются бригадами скорой медицинской помощи для оказания неотложной помощи.

Специализированная неврологическая помощь детям оказывается в соответствии с порядками, стандартами и клиническими рекомендации с проведением всех видов обследования и использованием современных методов лечения.

Источник: Правительство НСО