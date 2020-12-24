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Объявила о своем увольнении директорам школ начальник управления образования Жанна Тузова, рассказал Николай Репренцев. Почему она приняла такое решение?

11:31 24.12.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Тузова поблагодарила директоров за совместное сотрудничество, пожелала счастья здоровья и удачи всем, рассказал директор школы №1. Жанна Леонидовна ушла на больничный с последующим увольнением. Связан ли уход с ее здоровьем?

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Жанна Тузова рассказывала о сроках окончания учебного года 2020

Поблагодарила за плодотворное сотрудничество и объявила о своем увольнении директорам школ начальник управления образования Бердска Жанна Тузова. Об этом редакции "Курьер. Среда. Бердск" рассказал директор школы №11 Николай Михайлович. Напомним, Жанна Леонидовна ушла на больничный с последующим увольнением, стало известно 23 декабря. Сама она не подтвердила и не опровергла эту информацию. Но проверить ее удалось через директоров.

- Да, действительно, Жанна Леонидовна оповестила директоров о своем уходе. Это было в начале прошлой недели, ориентировочно 14 декабря. Она поблагодарила за совместное сотрудничество, пожелала счастья здоровья, удачи всем и отметила, что она самостоятельно приняла решение об уходе, - рассказал Николай Михайлович 24 декабря "Курьер. Среда. Бердск".

Также напомним, мэр города Евгений Шестернин воздержался от комментариев "Курьер. Среда. Бердск" по поводу увольнения Тузовой, велел написать запрос.

Редакция выслала запрос в администрацию с вопросами:

- Действительно ли начальник управления образования Бердска Жанна Тузова написала заявление об увольнении?
- По какой причине Жанна Тузова написала заявление об уходе? Повлияла ли обстановка связанная с пандемией в школах на ее решение?
- Связано ли увольнение Жанны Леонидовны с состоянием ее здоровья?
- Подпишет ли глава Бердска Евгений Шестернин это заявление об увольнении?
- Если Жанна Леонидовна уйдет с поста руководителя управления образования, кто потенциально может заменить ее?
- Какие есть сложности в управлении образования в связи с пандемией коронавируса в Бердске?
- В какие сроки (назовите дату) будет объявлен конкурс и когда назначат нового руководителя управления образования в Бердске?

Как только будут получены ответы, мы опубликуем их. Читайте подробности в ближайшее время.

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От редакции

Почему ушла Жанна Леонидовна?

Аноним, 24 декабря 2020 12:22
Ну и зря. Руководить уже давно нечем. Там может сидеть любой. Сбылись ленинские тезисы. Самыми важными направлениями могут управлять даже кухарки и сапожники, а Тузовой есть высшее образование.
Зря ушла, погорячилась.

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