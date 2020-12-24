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Ефремов уволил адвоката Алешкина, нанятого Джигурдой

11:37 24.12.2020 Фото: Пресс-служба Мосгорсуда
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Алешкин был нанят Никитой Джигурдой для представления интересов Ефремова в апелляционной инстанции Мосгорсуда, однако актер отказался от его услуг еще в начале заседания.

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Актер отказался от его услуг еще в начале заседания

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за ДТП в центре Москвы со смертельным исходом, второй раз уволил адвоката Андрея Алешкина, которого ранее нанимал для выступления в апелляционной инстанции Никита Джигурда.
"Адвокатская палата Санкт-Петербурга уведомила меня о расторжении соглашения со мной со стороны Ефремова. С Михаилом Олеговичем я более не сотрудничаю. Над жалобой более не работаю. Хочу поблагодарить всех, кто работал со мной по делу Ефремова", - сказал Алешкин РИА Новости.

Алешкин был нанят Никитой Джигурдой для представления интересов Ефремова в апелляционной инстанции Мосгорсуда, однако актер отказался от его услуг еще в начале заседания. Позднее он снова заключил с ним соглашение.

Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Актер уже начал отбывать наказание в колонии в Белгородской области, его защита планирует обжаловать приговор в кассации.

Источник: РИА Новости

адвокат адвокат Ефемова защита в суде Михаил Ефремов
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От редакции

Капризничает?

Психиатр, 24 декабря 2020 12:07
Логично. Джига хорошего не посоветует.)

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