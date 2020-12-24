Призвал не погубить льготную ипотеку и остановить рост цен на жилье Путин

Он подчеркнул, что нужно внимательно посмотреть на возможности отрасли и соответствующим образом отреагировать.

Он отметил, что льготная ипотека в 6,5 процента работает, но рынок на это отреагировал ростом цен

Необходимо своевременно реагировать на рост цен на жилье, заявил президент Владимир Путин на заседании Госсовета.

Он отметил, что льготная ипотека в 6,5 процента работает, но рынок на это отреагировал ростом цен.

"Как только, вы знаете, все участники рынка увидели, что объем кредитных ресурсов выделяется приличный, количество обращений очень большое, рынок соответствующим образом отреагировал. И если цены на жилье будут расти, то значительная часть наших усилий, направленных на то, чтобы обеспечить жильем большее количество граждан, оно если не сведется к нулю, то серьезно эти усилия пострадают", — сказал президент.

Он подчеркнул, что нужно внимательно посмотреть на возможности отрасли и соответствующим образом отреагировать.

Программа ипотеки с господдержкой заработала в России в конце апреля. Льготная ставка в 6,5 процента действует в течение всего срока кредита — до 30 лет. Недавно программу продлили до 1 июля 2021-го.

Источник: РИА Новости