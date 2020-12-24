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Когда придет транспортная реформа в Бердск, стало известно

11:45 24.12.2020, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Перейти на контракты в сфере пассажирских перевозок предложили Искитиму и Искитимскому району. Стоимость годового контракта составляет 900 млн рублей.

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Предполагалось, что в Бердск зайдет государственная корпорация ВЭБ.РФ
Сюжет: Транспортная реформа 2020-2021 в Бердске
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Когда придет транспортная реформа в Бердск, стало известноТранспортная реформа в Бердске не обсуждается. Заявление властиЕщё 14 новостей

Как сообщила "Курьер. Среда. Бердск" на оперативном штабе со СМИ начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Бердска Надежда Нятина, обсуждения по внедрению транспортной реформы в Бердск еще даже не начались.

- Информация о том, когда зайдет, куда зайдет и зайдет ли вообще пока нет. У нас по поручению правительства до конца года разработано лишь предложение. Расчеты, все данные мы предоставили. Сейчас я так понимаю, будет обсуждение той информации, что собирали по Бердску, Искитиму и Искитимскому району. Обсуждения еще даже не начались, - прокомментировала Надежда Нятина сегодня, 24 декабря.

Напомним, что 2 ноября 2020 года при губернаторе Новосибирской области Андрее Травникове состоялось совещание с ВЭБ.РФ по проекту реформирования общественного транспорта Новосибирской области. В совещании приняли участие главы Новосибирска, Бердска, Искитима и Искитимского района. Представители ВЭБ.РФ показали чиновникам опыта Твери, где уже реализуется проект компании. Предложили и местным мэрам перейти на брутто-контракты в сфере пассажирских перевозок. Планировалось, что автобусы одного цвета появятся и в Новосибирске. Интервал ожидания транспорта увеличится. Но мэр Анатолий Локоть на такое предложение не согласился. Предполагалось, что администрация Бердска заключит с компанией брутто-контракт на 5 или 10 лет. Отметим, что стоимость годового контракта составит 900 млн рублей, а годовые доходы Бердска - 933 млн рублей.

"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.

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От редакции

Зайдет ли "транспортная реформа" в Бердск?

Аноним, 24 декабря 2020 12:16
Статья, это переливание из пустого в порожнее. Чтобы москвичам отказали в замкадье зависимые чиновники Бердска? Да не бывать такому никогда в Бердске!
Аноним, 24 декабря 2020 12:38
А может все к лучшему Потому что это невыносимо,что в данный момент творится с муниципальным транспортом

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