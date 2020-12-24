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Разрешили не ходить в школу и детсады детям в Новосибирской области. В Бердске тоже

11:29 24.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Педагогам образовательных организаций необходимо предоставить обучающимся и их родителям возможности дистанционного обучения, школьного сайта, для получения, в том числе по электронной почте или телефону консультаций и рекомендаций по возможному изучению учебного материала самостоятельно.

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Школьникам можно не ходить в школу из-за холодов

Трескучие морозы предвещает прогноз погоды в ближайшие дни жителям Бердска. В управлении образования и молодёжной политики Бердска напомнили, при какой температуре воздуха дети могут оставаться дома? Так, при температуре воздуха ниже -25 градусов воспитанники детсадов и начальных классов могут остаться дома.

При этом оговаривается, что родители сами вправе принимать решение: ходить ребенку в школу, детсад или нет. При морозе стоит учитывать сопутствующие факторы: ветер, расстояние до учебного учреждения, переносимость ребенком пониженных температур. Также даны рекомендации, что в морозную погоду ребенка до школы нужно сопровождать. Одно дело, когда ребенок вышел из подъезда и прошел сотню метров до школы, другое, когда он отправляется на учебу из микрорайона Южный.

Если из-за низкой температуры вы решили оставить ребенка дома, об этом обязательно нужно предупредить учителя. Школьники с 5 по 9 классы могут оставаться дома при морозе в 30 градусов и ниже. Старшеклассники при -35 и ниже. Опять же, учитывая сопутствующие факторы и решение родителей.

Когда в класс не приходят более 20% учеников, тогда школа корректирует образовательную программу. Новый материал школьники не изучают, идет повторение пройденного. Даже если один ребенок пришел в класс, образовательный процесс не прерывается.

Минобрнауки Новосибирской области направило главам муниципальных образований региона рекомендации о посещении образовательных учреждений в связи с сильными морозами. Учащиеся смогут посещать учреждения образования на усмотрение родителей при этом несмотря на изменение погодных условий учебный процесс в общеобразовательных организациях будет осуществляется в штатном режиме.

Так, в период сильных морозов воспитанники и обучающиеся могут не посещать образовательные организации по следующим возрастным группам: обучающиеся I — IV классов, воспитанники детских дошкольных учреждений — при температуре -25 градусов и ниже; обучающиеся V – IX классов — при температуре -30 и ниже; обучающиеся X — XI классов — при температуре ниже -35 градусов.

При этом родители обучающихся вправе самостоятельно принимать решение о посещении школы их ребенком и под свою ответственность, сообщив об этом классному руководителю или в администрацию школы по телефону, затем – в письменном виде. В таком случае уроки, пропущенные обучающимися из-за погодных условий, не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине. Требование каких-либо оправдательных документов с детей и родителей о непосещении общеобразовательных учреждений в период резкого понижения температуры неправомерно, сообщил «Курьер. Среда. Бердск».

Педагогам образовательных организаций необходимо предоставить обучающимся и их родителям возможности дистанционного обучения, школьного сайта, для получения, в том числе по электронной почте или телефону консультаций и рекомендаций по возможному изучению учебного материала самостоятельно.

детсад зима трескучие морозы школа
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При любой погоде нужно ходить в школу и детсад?

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