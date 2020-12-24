Подешевели подсолнечное масло и сахар в России. Но подняли цены на другие продукты

Шестнадцатого декабря Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители заключили соглашения о стабилизации цен до 1 апреля 2021 года.

Цены на подсолнечное масло снизились впервые после 19 недель непрерывного роста

Росстат в период с 15 по 21 декабря зафиксировал снижение цен на сахар и подсолнечное масло на один процент и 3,2 процента соответственно.

Это произошло после заключения соглашения между поставщиками и торговыми сетями о стабилизации цен.

По данным статистического ведомства, цены на подсолнечное масло снизились впервые после 19 недель непрерывного роста, на сахар — после 25 недель роста.

Цены на сахар в 40 регионах России снизились на 0,1-2,8%, в 36 субъектах — на 3-8,8%. При этом в семи субъектах этот товар подорожал на 0,4-3,1%. В Амурской области и Чукотском автономном округе его стоимость не изменилась.

Росстат сообщил, что за неделю 15-21 декабря стоимость куриных яиц увеличилась в среднем на 3,2%. Неделей раньше тоже был зафиксирован рост. Показатель составил 4%.

Только в 18 регионах повышение цен было незначительным - на 0,1-1,9%. Более чем треть областей и краёв "отличились" ростом в 2,3-4,4%. В 25 субъектах РФ увеличение стоимости яиц составило от 4,5% до 10,7%.

В свою очередь, подсолнечное масло в 32 регионах подешевело на 0,1-2,9%, в 17 субъектах — на 3,1-7,6%. В Камчатском крае, Брянской области и Чукотском автономном округе цены остались на прежнем уровне.

"Одновременно в 27 субъектах цены на масло подсолнечное выросли на 0,1-2,9%, в шести субъектах — на 3-9,7%", — указал Росстат.

Шестнадцатого декабря Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители заключили соглашения о стабилизации цен до 1 апреля 2021 года.

В документах закрепили предельные оптовые и розничные цены: 36 рублей за килограмм сахара в опте и 46 рублей в рознице, и 95 рублей за литр подсолнечного масла в опте и 110 рублей в рознице.

Для труднодоступных регионов разрешили повышающие коэффициенты: предельные цены за Уралом, на Крайнем Севере и в Калининграде должны определить губернаторы.

Источник: РИА Новости