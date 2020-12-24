Новогодние каникулы: Будут ли бесплатно ездить школьники в автобусах в январе 2021, ответили в мэрии Бердска

Для того, чтобы подтвердить возраст, ученику необходимо предъявить справку из школы.

Возможно, для школьников в новогодние каникулы проезд в муниципальных автобусах будет бесплатным

Каникулы 2020-2021 обещают быть продолжительными. Министерство образования Новосибирской области разослало в школы официальное письмо с рекомендацией продлить зимние каникулы до 17 января из-за распространения коронавируса.

Как сообщила на оперативном штабе со СМИ, начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Бердска Надежда Нятина, вопрос о бесплатном проезде школьникам в дни новогодних каникул взят на обсуждение. Возможно, бесплатно транспорт будет ходить лишь в праздничные дни.

- В дни школьных каникул, как и в прошлые годы бесплатный проезд для школьников муниципальных автобусов будет введен, но ситуация сейчас на обсуждении потому что в связи с пандемией, сроки детских школьных каникул еще не определены до конца. Есть предложение о том, чтобы продлили каникулы до 17 января и сроки обсуждаются. Возможно это будут лишь праздничные дни. Все на обсуждении. Обязательно сообщим,- заявила Надежда Нятина.

Напомним, что подобная акция происходит ежегодно. В 2019 году для того, чтобы подтвердить возраст, ученику необходимо было предъявить справку из школы.