Изменение графика работы рынка на новогодние праздники в Бердске

Изменился график работы на новогодние праздники в декабре 2020 и январе 2021 года бердского рынка.
Как работает бердский рынок в декабре и январе
28 декабря – рынок будет работать с 09.00 до 19.00.
29 и 30 декабря – рынок работает в обычном режиме с 09.00 до 19.00.
31 декабря – до последнего покупателя.
1 и 2 января – выходные дни .
3 января – с 09.00 до 19.00.
4 января - рынок будет работать с 09.00 до 19.00.
Начиная с 5-10 января рынок работает в обычном режиме.
Покупателей просят соблюдать масочный режим и нормы социальной дистанции в период действия пандемии коронавируса.