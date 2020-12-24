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Изменение графика работы рынка на новогодние праздники в Бердске

13:55 24.12.2020 Фото: Pixabay
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Покупателей просят соблюдать масочный режим и нормы социальной дистанции в период действия пандемии коронавируса.

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В предпраздничные и праздничные дни в его графике есть изменения

Изменился график работы на новогодние праздники в декабре 2020 и январе 2021 года бердского рынка.

Как работает бердский рынок в декабре и январе

28 декабря – рынок будет работать с 09.00 до 19.00.

29 и 30 декабря – рынок работает в обычном режиме с 09.00 до 19.00.

31 декабря – до последнего покупателя.

1 и 2 января – выходные дни .

3 января – с 09.00 до 19.00.

4 января -  рынок будет работать с 09.00 до 19.00.

Начиная с 5-10 января  рынок работает в обычном режиме.

Покупателей просят соблюдать масочный режим и нормы социальной дистанции в период действия пандемии коронавируса.

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