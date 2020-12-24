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Сколько сохраняется иммунная память о коронавирусе, узнали ученые

15:45 24.12.2020 Фото: Pixabay
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B-клетки способны распознать два компонента вируса — S-белок на поверхности вируса и нуклеокапсидный белок, находящий внутри вируса, образуя комплексы с РНК.

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В исследовании приняли участие 25 человек с COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Австралийские ученые определили истинную продолжительность иммунитета у людей, переболевших COVID-19, которая составляет минимум восемь месяцев. Это доказывает, что вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 будут эффективны в течение длительного времени после инъекции. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Immunology.

В исследовании приняли участие 25 человек с COVID-19, у которых были взяты образцы крови с 4-го по 242-й день после заражения. Хотя количество антител против вируса стало снижаться через 20 дней после начала инфекции, оказалось, что иммунные B-клетки «запоминают» вирус и при повторном заражении активируют защитный иммунный ответ за счет быстрой выработки антител.

B-клетки способны распознать два компонента вируса — S-белок на поверхности вируса и нуклеокапсидный белок, находящий внутри вируса, образуя комплексы с РНК.

Несмотря на сообщения о повторных заражениях, их доля относительно всех случаев передачи вируса остается очень небольшой.

иммунитет коронавирус. стойкость иммунитета
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