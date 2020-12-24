Потерялся рыбак в сильную метель на льду Обского водохранилища. Ему удалось связаться со спасателями

Спасатели сопроводили мужчину до берега

Несмотря на все меры, проводимые сотрудниками МАСС, МЧС и ГИМС в рамках акции «Безопасный лёд», игнорируя все предупреждения и невзирая на погодные условия, некоторые рыбаки продолжают выходить на лёд Обского водохранилища тогда, когда им вздумается.

Так вчера, во второй половине дня, в 15:30, на телефон оперативного дежурного МАСС позвонил мужчина и объяснил, что он рыбак. Выехав на акваторию Обского водохранилища в условиях плохой видимости на мотобуксировщике, он потерял направление к берегу и не может сориентироваться на местности. Мужчина попросил помочь ему добраться до берега.

На поисковые работы выехали спасатели МАСС на снегоходе. В результате сильного снегопада и вечернего времени видимость составляла не более 50 метров. Созваниваясь с мужчиной по телефону и зная обычные маршруты следования рыбаков, спасатели продвигались в глубь водохранилища. В течении часа мужчина 1955 г.р. был обнаружен. Сам он в медицинской помощи не нуждался, мотобуксировщик был у него исправен. Спасатели сопроводили мужчину до берега и рекомендовали не выезжать на рыбалку в сильный снегопад и ночное время суток.

Источник: МЧС