Вспомнил ли Путин о выплате в 10 000 рублей детям до 16 лет на Госсовете 23 декабря, рассказываем

"Хочу особое обратить внимание, что родители-опекуны, которые не успели ещё подать заявление, могут это сделать до 1 апреля. Все средства на президентские выплаты предусмотрены в федеральном бюджете и будут доведены до каждой семьи, в которой есть дети до 8 лет", - сказал Путин.

Мишустин пообщался с Путиным 23 декабря

Под председательством Владимира Путина в режиме видеоконференции состоялось совместное заседание Государственного Совета и Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам 23 декабря. Слово дали Михаилу Мишустину. Узнайте дословно, о чем говорил президент о выплате 10 000 рублей для детей.

М. Мишустин: Я хотел вначале доложить о ситуации с выплатами. Фактически после объявления Вами о единовременных выплатах семьям с детьми до восьми лет на портале государственных услуг была открыта электронная форма для заявлений. В первые три часа на сайт обратилось свыше полутора миллионов человек, чтобы получить информацию. За это же время было подано более 150 тысяч заявок. Это рекорд по количеству оформленных заявлений через сайт госуслуг. Для сравнения, по самой массовой выплате на детей в возрасте от 3 до 16 лет за первые три часа на портале было оформлено в полтора раза меньше заявлений.

В. Путин: Михаил Владимирович, это понятно почему. Потому что люди хотят получить эти деньги перед Новым годом, как мы с Вами и планировали, чтобы на столе, детям какие-то подарки приобрести и так далее. До Нового года люди хотят это сделать, поэтому и полтора миллиона за три часа заявок, конечно.

М. Мишустин: Именно так. Естественно, что никаких не было соответствующих проблем, технологически всё было чётко отработано. На сегодняшнее утро подано почти полмиллиона заявлений, Владимир Владимирович, на детей, которые родились после 1 июля, если родители ранее не получали выплаты. 350 тысяч заявлений поступило на корректировку номера банковского счёта. Тем же семьям, которые в этом году уже получали президентские выплаты, деньги начислялись автоматически, без заявления. Всего уже выплачено почти 67 миллиардов рублей. Эти средства получили семьи, в которых воспитывается свыше 13 миллионов детей, в их числе более 400 тысяч ребят, на которых были поданы новые заявления.

Но хочу, единственное, особое обратить внимание, что родители-опекуны, которые не успели ещё подать заявление, могут это сделать до 1 апреля. Все средства на президентские выплаты предусмотрены в федеральном бюджете и будут доведены до каждой семьи, в которой есть дети до 8 лет. Хочу отметить, что эта сумма не облагается налогом на доходы физических лиц.

Создание эффективной системы поддержки семей с детьми – это один из приоритетов работы Правительства. Такую задачу мы решаем в рамках реализации национальных целей развития, они были определены в июле этого года, Вы об этом сейчас сказали, Владимир Владимирович. И в соответствии с Вашим, Владимир Владимирович, поручением подготовлен Единый план, который направлен на достижение национальных целей. Впервые разработан такой объёмный стратегический документ, который свяжет в единое целое июльский указ, национальные проекты и государственные программы.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на конференции 17 декабря Владимир Путин трижды сказал о поддержке семей. Стоит полагать, что в январе 2021 года ребятишки поулчпат новую поддержку. Однако, дело осталось за техническим вопросом.