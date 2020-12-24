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Как часто слышат маты на работе, рассказали жители России

15:30 24.12.2020 Фото: Pixabay
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Женщины сталкиваются с нецензурной лексикой реже.

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Нецензурная лексика на совещаниях привычна 47% россиян

Сергей Шнуров утверждает, что нынешнюю жизнь невозможно описать без использования ненормативной лексики. И это подтверждают результаты исследования: нецензурные выражения на совещаниях и от начальства слышит каждый второй сотрудник, а в разговорах с коллегами — большинство. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных россиян из всех округов страны.

Нецензурная лексика на совещаниях привычна 47% россиян: 14% слышат ее постоянно, каждый третий — время от времени. У каждого второго опрошенного сквернословит руководство: 19% слышат крепкие словечки регулярно, 32% — иногда. Нецензурная лексика в общении с коллегами практически стала нормой для 67% россиян, причем в коллективах 22% опрошенных она используется постоянно, 45% — иногда.

Женщины сталкиваются с нецензурной лексикой реже. А мужские коллективы, похоже, даже думают матом, особенно в строительстве, производстве, телекоме и продажах: «На строительных площадках многое можно услышать...»; «В области связи (телеком) в некоторых случаях на нем разговаривают, иначе не поймут»; «Иначе никак не дойдет требование начальника».

мат на работе мать нецензурная лексика
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