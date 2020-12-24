О новой индексации маткапитала заявил Путин 23 декабря для 1 млн семей

Поддержка семей позволяет не только решать демографическую проблему, но и повышать благосостояние семей, снижать уровень бедности, поскольку чаще всего, как мы знаем, в категорию бедных попадают как раз семьи с детьми, уверен глава государства.

Что станет с маткапиталом в 2021 году

Первая национальная цель – это сохранение населения, здоровье и благополучие людей. К 2030 году должен быть обеспечен устойчивый рост численности населения, сказал 23 декабря на госсовете президент России Владимир Путин.

- Хочу отметить, что даже сейчас, в таких непростых условиях, которые связаны с COVID-19, по оперативным данным Росстата, на 20 декабря 11 регионов страны демонстрируют естественный прирост населения. Реализация мероприятий по повышению рождаемости, снижению смертности и обеспечению качественного миграционного прироста – это основа нашей работы на предстоящие 10 лет.

О ближайших трёх годах. В целях повышения рождаемости мы продолжим меры, направленные на поддержку семей с детьми, – это ежемесячные выплаты на детей в возрасте до семи лет включительно, которые мы обеспечиваем из федерального бюджета, и, безусловно, те выплаты, которые сегодня осуществляют регионы страны.

Предоставление материнского, семейного капитала. Отмечу, что с 2021 года его размер будет проиндексирован и составит 483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля – на второго. Планируется, что в 2021 году материнский капитал получит более одного миллиона наших семей.

Одним из главных для семей является жилищный вопрос. Мы рассчитываем, что за предстоящие три года льготной ипотекой воспользуется не менее 120 тысяч семей.

Поддержка семей позволяет не только решать демографическую проблему, но и повышать благосостояние семей, снижать уровень бедности, поскольку чаще всего, как мы знаем, в категорию бедных попадают как раз семьи с детьми. К 2030 году нам необходимо добиться снижения бедности в два раза к уровню 2017 года, а это значит, что количество бедных должно уменьшиться на 9,6 миллиона человек.