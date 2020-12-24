Об индексации пенсси и повышении зарплаты объявил Путин с 1 января 2021. На сколько процентов?

Будет обеспечено сохранение достигнутых целевых соотношений заработной платы

На госсовете 23 декабря 2020 Владимир Путин сделал несколько важных заявлений. Вот одно из них:

- С 2021 года мы изменяем подходы к установлению уровня прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Я хочу поблагодарить парламент за совместную работу по решению этого вопроса. Исходя из новой модели, которая нами принята, величина прожиточного минимума на 2021 год составит 11 653 рубля, увеличится по сравнению с прогнозируемой среднегодовой величиной за 2020 год на 3,7 процента, то есть в эквиваленте прогнозируемой инфляции. Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2021 года будет установлен в размере 12 792 рубля, или с ростом на 5,5 процента. При этом, выполняя положение Конституции Российской Федерации, впервые минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум трудоспособного населения. Это увеличение затронет доходы почти 3,9 миллиона наших граждан.

Будет обеспечено сохранение достигнутых целевых соотношений заработной платы для каждой категории бюджетников, которые предусмотрены майскими указами ещё 2012 года. Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы с 1 января 2021 года на 6,3 процента, то есть выше инфляции. И в последующие годы индексация пенсий также будет выше инфляции.