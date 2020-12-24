Задержали дилера с "синтетикой" на вокзале Новосибирска. Ему грозит 10 лет

Задержанный признался, что приобрел наркотическое средство через интернет-сайт для личного пользования.

Задержанный признался, что приобрел наркотическое средство через интернет-сайт для личного пользования

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Новосибирск на вокзале задержали 23-летнего жителя Братска, подозреваемого в хранении синтетического наркотика.

При личном досмотре в кармане куртки мужчины обнаружен пакет с порошком. Согласно заключения эксперта, изъятое является психоактивным веществом, производным уксусной кислоты общей массой более 9 граммов, что является крупным размером.

Задержанный признался, что приобрел наркотическое средство через интернет-сайт для личного пользования. В лесополосе Дзержинского района города Новосибирска забрал закладку и планировал вывезти ее в город Братск на поезде.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере). Мужчина арестован. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.