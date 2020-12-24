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Почти 4 млрд рублей на дороги и мосты получит Новосибирская область

16:45 24.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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На строительство моста через Обь в рамках государственно-частного партнерства в 2023 году выделяется 2,1 млрд рублей.

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На строительство моста через Обь в рамках государственно-частного партнерства в 2023 году выделяется 2,1 млрд рублей

Первый заместитель Председателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков сообщил журналистам о решении Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, касающегося Новосибирской области.

«Принято решение о выделении средств Новосибирской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на обеспечение транспортной доступности к Многофункциональной ледовой арене 600 млн рублей в 2021 году и 590 млн рублей в 2022 году. Средства пойдут на реконструкцию площади Лыщинского с участками автомобильных дорог и автомобильных дорог по дамбе Октябрьского моста и от Лыщинского до пляжа «Наутилус», а также на строительство автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории Многофункциональной ледовой арены с заездом на дамбу Октябрьского моста.

Также поддержано решение направить средства на реконструкцию очень важной автомобильной дороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар» в 2021 году – 200 млн рублей, в 2022 году – 400 млн рублей, в 2023 году – 11,9 млн рублей.

На строительство моста через Обь в рамках государственно-частного партнерства в 2023 году выделяется 2,1 млрд рублей», – отметил Александр Жуков.

Источник: Правительство НСО

дороги дорожные проекты инфраструктура новосибирск
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