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Какие законы вступают с 24 декабря в России. Список

16:00 24.12.2020 Фото: Pixabay
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Образована Правительственная комиссия по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

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Обновления в законах с 24 декабря 2020 года

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2020 года № 2083 «О Правительственной комиссии по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте»

Образована Правительственная комиссия по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. Ее основными задачами являются:

координация и повышение эффективности деятельности федеральных органов государственной власти и организаций в рамках деятельности высшего органа Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте; подготовка федеральных органов государственной власти и организаций к сессиям Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте; информирование заинтересованных федеральных органов государственной власти о деятельности ЮНЕСКО в области борьбы с допингом в спорте.

Возглавит комиссию министр спорта РФ.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2020 года № 2098 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году субсидии из федерального бюджета Федеральному фонду социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии для оказания поддержки организациям, осуществляющим производство, прокат и показ национальных фильмов»

Определен порядок и условия предоставления в 2020 году субсидии Федеральному фонду социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии для предотвращения сокращения доли отечественного кино в российском прокате.

Средства распределяются Фондом по согласованию с Минкультуры России.

Источник: Парламенсткая газета

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