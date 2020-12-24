Какие законы вступают с 24 декабря в России. Список

Образована Правительственная комиссия по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

Обновления в законах с 24 декабря 2020 года

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2020 года № 2083 «О Правительственной комиссии по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте»

Образована Правительственная комиссия по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. Ее основными задачами являются:

координация и повышение эффективности деятельности федеральных органов государственной власти и организаций в рамках деятельности высшего органа Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте; подготовка федеральных органов государственной власти и организаций к сессиям Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте; информирование заинтересованных федеральных органов государственной власти о деятельности ЮНЕСКО в области борьбы с допингом в спорте.

Возглавит комиссию министр спорта РФ.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2020 года № 2098 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году субсидии из федерального бюджета Федеральному фонду социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии для оказания поддержки организациям, осуществляющим производство, прокат и показ национальных фильмов»

Определен порядок и условия предоставления в 2020 году субсидии Федеральному фонду социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии для предотвращения сокращения доли отечественного кино в российском прокате.

Средства распределяются Фондом по согласованию с Минкультуры России.

Источник: Парламенсткая газета