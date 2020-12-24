Выполнили ли приказ Путина о снижении диких цен на масло и сахар в Бердске? Скоро совсем до ручки дойдем, уверены пенсионеры

Пенсионеры еще не израсходовали запасы, кто-то из бердчан даже не знает, что цены повысились.

Самое дешевое в магазинах масло обходится за 800 — 870 мл почти 100 рублей, сахар — около 50 рублей

Цены на растительное масло и сахар-песок сравнил в разных торговых сетях «Курьер. Среда. Бердск» 24 декабря. Именно эти продукты стремительно подорожали за последнее время и попали в поле зрения президента Владимира Путина. Он приказал разобраться с ценообразованием на продукты первой необходимости.

В супермаркете «Сантимо» довольно большой выбор растительного масла. Цены, по сравнению с осенними, кусаются. Масло подсолнечное «Елея» - 99,97 рублей, «Урожайное» - 119,87 рублей, «Олейна» - 143,95 рублей, «Слобода» - 170,99 рублей, «Альтеро» по желтому ценнику — 131,9 рублей, «Золотая семечка» - 148,57 рублей, «Раздолье» - 118,79 рублей.

Сахар-песок за 1 кг двух разных производителей обходится покупателям в 59,78 рублей и 59,99 рублей.

Как же покупатели «Сантимо» отреагировали на рост цен?

По словам Ольги Николаевны, она даже не знает, какая цена на масло и сахар повышенная.

-Мне надо, я беру, а повышенная цена или нет, я не знаю. И не обращаю внимания. Поэтому ничего не могу сказать, - пояснила бердчанка.

Покупатель Иван Сергеевич рассказал целую историю, связанную с покупкой растительного масла по новой цене:

-Обычно покупки делает жена. Я на цены сильно не смотрю. А тут ей некогда было. Масло закончилось, отправила меня в магазин. Я не только за растительным маслом пошел, но и за другими продуктами. Прихожу домой. Отдал покупки, чек. А жена на чек посмотрела и спрашивает: «Ты что самое дорогое масло в магазине купил?» Я говорю, что покупал по акции. Значит, самое дешевое. «За 119 рублей - самое дешевое?» - она возмущается. Вот так и узнали, что цены выросли. Так-то у нас запас масла был. Мы по осени покупали несколько бутылок по 50 с небольшим рублей.

Супермаркет «Монетка». На полках расположились в ряд упаковки с сахаром песком двух производителей. Цена одинаковая — 49,99 рублей за 1 кг.

На растительное масло немало желтых ценников до скидкой до 28%. Растительное масло «Идеал» - 119,99 рублей, «Альтеро» - 99,99 рублей, Олейна» - 119,99 рублей, «Елея» - 99,9 рублей, «Слобода» - 119,99 рублей, «Масленица» - 99,9 рублей.

-По повышенным ценам мы еще не закупались. У нас еще запасы. Закончатся, будем дорогое покупать — куда деваться, есть-то нужно, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» покупательница «Монетки» Галина Евгеньевна.

У входа в другой известный магазин Бердска что-то живо обсуждают две пенсионерки, держа в руках пакеты с покупками. То что поднялись цены на продукты, рассказали, так они этому уже не удивляются. Пенсия остается почти неизменной, а цены растут, как на дрожжах. По новой цене сахар и масло пока не закупали — есть еще запасы. Однако, подсказали, где самый дешевый сахар, в «Магните». Там 5 кг стоит 229 рублей с копейками.

Пенсионер долго рассматривает бутылки с растительным маслом. Берет самое дешевое и произносит: «Скоро уже совсем до ручки дойдем».

Почему Путин ругался?

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», проблему роста цен на базовые продукты еще 9 декабря во время совещания по экономическим вопросам поднял Владимир Путин. Глава государства, к примеру, отметил, что подсолнечное масло подорожало на 23,8%, мука на 12,9%, макаронные изделия на 10,5%, а хлеб и хлебобулочные изделия — на 6,3%. Кроме того, в разы увеличились и цены на сахарный песок. И если реально располагаемые доходы, согласно данным статистики, упали на 4,3%, то сахар вырос в цене на 71% с лишним, подчеркнул президент.

-Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины — а вы мне сказки рассказываете здесь, — возмутился глава государства.

Владимир Путин добавил, что рост цен на продукты, по его мнению, связан с экономическими причинами, а не с пандемией COVID-19 и снижением объемов производства. Президент раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами и подчеркнул, что сложившаяся ситуация только усугубляет положение властей в глазах граждан.

Росстат в период с 15 по 21 декабря зафиксировал снижение цен на сахар и подсолнечное масло на один процент и 3,2 процента соответственно, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Это произошло после заключения соглашения между поставщиками и торговыми сетями о стабилизации цен.

По данным статистического ведомства, цены на подсолнечное масло снизились впервые после 19 недель непрерывного роста, на сахар — после 25 недель роста.

Цены на сахар в 40 регионах России снизились на 0,1-2,8%, в 36 субъектах — на 3-8,8%. При этом в семи субъектах этот товар подорожал на 0,4-3,1%. В Амурской области и Чукотском автономном округе его стоимость не изменилась.

В свою очередь, подсолнечное масло в 32 регионах подешевело на 0,1-2,9%, в 17 субъектах — на 3,1-7,6%. В Камчатском крае, Брянской области и Чукотском автономном округе цены остались на прежнем уровне.

Одновременно в 27 субъектах цены на масло подсолнечное выросли на 0,1-2,9%, в шести субъектах — на 3-9,7%", указал Росстат.

16 декабря Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители заключили соглашения о стабилизации цен до 1 апреля 2021 года.

В документах закрепили предельные оптовые и розничные цены: 36 рублей за килограмм сахара в опте и 46 рублей в рознице, и 95 рублей за литр подсолнечного масла в опте и 110 рублей в рознице.

Для труднодоступных регионов разрешили повышающие коэффициенты: предельные цены за Уралом, на Крайнем Севере и в Калининграде должны определить губернаторы.

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