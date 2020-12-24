Полностью поддержал идею повысить МРОТ Путин

Далее его будут устанавливать с учетом медианной заработной платы за предыдущий год

Владимир Путин согласился с предложением повысить минимальный размер оплаты труда.

Во время заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам лидер "Справедливой России" Сергей Миронов отметил, что сегодняшняя величина МРОТ не соответствует реалиям. По мнению политика, показатель надо рассчитывать на семью с двумя-тремя детьми.

"Что касается МРОТ, то действительно минимальная величина, что уж там говорить. Но мы только смогли вот совсем недавно МРОТ приравнять к ПМ (прожиточному минимуму. — Прим. ред.), это был значительный шаг, дальше надо действовать постепенно, поэтапно. < ...> Вы правы в том, что, конечно, его надо поднимать, это очевидные вещи", — сказал президент.

Согласно закону с января 2021 года минимальный размер оплаты труда достигнет 12 792 рубля в месяц. Далее его будут устанавливать с учетом медианной заработной платы за предыдущий год.

Соотношение медианного размера оплаты труда и медианного дохода пересматривают не реже раза в пять лет, для следующего года оно составит 42 процента.

Источник: РИА Новости