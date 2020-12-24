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Выплатят по $2 000 на семью в коронавирус

15:12 24.12.2020 Фото: Pixabay
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Правда, в США и один раз.

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IRS внесла сегодня первые платежи на банковские счета налогоплательщиков

Власти Соединенных Штатов в субботу начали перечислять на счета американцев первые единовременные выплаты, предусмотренные принятым ранее законом о стимулирующих экономику мерах, направленных на преодоление последствий пандемии нового коронавируса. Об этом сообщается в субботу в Twitter Службы внутренних доходов США (IRS, Internal Revenue Service, налоговое ведомство).

"IRS внесла сегодня первые платежи на банковские счета налогоплательщиков. Мы знаем, что многие люди с нетерпением ждут получения своих выплат, мы продолжим выдавать их так быстро, как сможем", - говорится в сообщении.

Закон об экономических мерах объемом более $2 трлн был подписан президентом США Дональдом Трампом в конце марта. Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, многие граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около $1,2 тыс. на человека.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 527 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 20,5 тыс. человек. США находятся на первом месте в мире как по числу заболевших, так и по количеству летальных исходов.

выплаты коронавирус сша
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От редакции

Выплатят?

Аноним, 24 декабря 2020 15:26
А у нас зато мрот повысили завидуйте америкосы нам . У вас единовременно а у нас глобально.

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