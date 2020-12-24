Повернул голову младенца на 180 градусов. На массажиста завели уголовное дело

По его словам, с помощью массажа он пытался исправить кривошей у грудничка.

На кадрах мужчина зажимает коленями голову грудничка и поворачивает его на 180 градусов

По результатам проведенной проверки следователем Заельцовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ в отношении 61-летнего массажиста по факту оказания им услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

По данным следствия, 20 октября текущего года в ходе мониторинга СМИ в социальных сетях была выявлена видеозапись, на которой подозреваемый оказывал малолетнему ребенку услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. На кадрах мужчина зажимает коленями голову грудничка и поворачивает его на 180 градусов. При этом сам массажист утверждает, что эти процедуры не опасны. По его словам, с помощью массажа он пытался исправить кривошей у грудничка.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Следователи СКР обращаются с просьбой ко всем родителям, которым оказывал услуги данный массажист, также просим откликнуться родителей, чей ребенок изображен на видео, и лицо, которое снимало это видео, связаться со следователем Меренчуковой Анной Андреевной по телефону 8-913-754-37-67.

Источник: Следком