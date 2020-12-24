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Чемпионат Италии. "Специя" - "Дженоа". Видеообзор матча

15:22 24.12.2020 Фото: стоп кадр
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Предупреждены: Эрлич, 2, Шабо, 5, Терци, 72 - Пандев, 33, Гильоне, 43, Дестро, 70, Зайц, 75.

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Культурную программу поединка на 10-й минуте открыл точным ударом Мбала Н'Зола

Специя. Стадион "Альберто Пикко" Главный арбитр: Давиде Масса (Империя) Ассистенты: Родолфо Ди Вуоло, Фабио Скирру

"Специя" - "Дженоа" 1:2

Голы: Н'Зола, 10 - Дестро, 15, Кришито, 73 (пен.)

"Специя": Проведель, Шабо (Терци, 46), Маркицца, Виньяли, Эрлич, Риччи (Пикколи, 84), Эстевес (Бартоломей, 75), Маджоре (Дейола, 75), Н'Зола, Фариас (Мастину, 61), Гьяси Тренер: Винченцо Итальяно

"Дженоа": Перин, Циборра, Кришито, Мазьелло, Лерагер (Зайц, 63), Бехрами (Ровелла, 74), Гильоне (Дзаппакоста, 63), Радованович, Бадель, Пандев (Скамакка, 74), Дестро (Пьяца, 84) Тренер: Давиде Баллардини

Предупреждены: Эрлич, 2, Шабо, 5, Терци, 72 - Пандев, 33, Гильоне, 43, Дестро, 70, Зайц, 75

Вниманию читателей FootBoom.com предлагается видео обзор "Специя" - "Дженоа". Этот матч состоялся в среду, 23 декабря 2020 года в рамках 14-го тура Чемпионата Италии на стадионе "Альберто Пикко" (Специя) и завершился победой гостей со счетом 1:2. Культурную программу поединка на 10-й минуте открыл точным ударом Мбала Н'Зола. А окончательный счет матча установил Доменико Кришито, на 73-й минуте забивший 2-й гол в ворота команды, которой руководит Винченцо Итальяно. Видео голов "Специя" – "Дженоа" болельщики смогут посмотреть в послематчевом видео обзоре.

Источник: footboom

"дженоа" игра специя футбол
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