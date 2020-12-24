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Поднимут ли тариф на проезд в маршрутках Бердска в январе 2021 года, ответила Надежда Нятина

15:59 24.12.2020, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В настоящее время произошло повышение цен на 1 рубль в муниципальном транспорте по приказу Департамента по тарифам региона. Это коснулось всей Новосибирской области.

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Цена за проезд в маршрутках может измениться в Бердске

С 15 декабря проезд в общественном муниципальном транспорте Бердска подорожал на 1 рубль и составляет 25 рублей. Многих бердчан волнует вопрос о поднятии цен частными перевозчиками. Действительно, ли проезд в маршрутках увеличится и если, да, то на сколько?

Как сообщила "Курьер. Среда. Бердск" на оперативном штабе со СМИ начальник транспортного отдела Бердска Надежда Нятина, вопрос о повышении цен с перевозчиками уже обсуждался.

- В самом начале 2021 года, это январь и даже февраль, увеличения мы не ждем. Мы разговаривали с перевозчиками. Все понимают ситуацию. Все-таки коронавирус. И несмотря на то, что пассажиропоток снизился, заработки снизились и большие проблемы у транспорта, тарифы пока не поднимают,- заявила Нятина.

Напомним, что цены на проезд коммерческие перевозчики вправе устанавливать сами, обосновав их и предоставив соответствующие документы с расчетами.

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