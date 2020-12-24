Накормили хайбургерами студентов из Томска

Ни мороз, ни вирусы не отменяют для томских студентов подготовку к сессии. Вкусной и полезной поддержкой для тех, кто грызет гранит науки стала акция «Зарядись хайбургером в сессию».
В продуктовом наборе особенный бургер с растительным мясом – Хайбургер, а также йогурты «Слобода» - бренды группы компаний ЭФКО, работающей в регионах России и на международном рынке.
Для лабораторий инновационного центра "Бирюч", где в рамках проекта "Еда будущего" создаются новые продукты, идет отбор сотрудников, идей, стартапов в области пищевых технологий. Эксперты ЭФКО, в научной кооперации с ведущими вузами Томска, ведут образовательные проекты в сфере биотехнологий, занимаются поиском и поддержкой молодых талантов, способных изменить пищевую промышленность.
Источник: tvtomsk