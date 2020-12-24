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Накормили хайбургерами студентов из Томска

15:53 24.12.2020
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Для лабораторий инновационного центра "Бирюч", где в рамках проекта "Еда будущего" создаются новые продукты, идет отбор сотрудников, идей, стартапов в области пищевых технологий. Эксперты ЭФКО, в научной кооперации с ведущими вузами Томска, ведут образовательные проекты в сфере биотехнологий, занимаются поиском и поддержкой молодых талантов, способных изменить пищевую промышленность.

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В продуктовом наборе особенный бургер с растительным мясом – Хайбургер

Ни мороз, ни вирусы не отменяют для томских студентов подготовку к сессии. Вкусной и полезной поддержкой для тех, кто грызет гранит науки стала акция «Зарядись хайбургером в сессию».

«Пока еще не знаю, что именно в нем, но бургер определенно съем»,
– говорит студент Дмитрий Нестайло.

В продуктовом наборе особенный бургер с растительным мясом – Хайбургер, а также йогурты «Слобода» - бренды группы компаний ЭФКО, работающей в регионах России и на международном рынке.

«Буквально два года назад я сама была студенткой, поэтому я, как никто другой, понимаю, как тяжело студентам в сессию. Хотели пожелать им удачи в сессии, пообщались с ними, рассказали о практиках и стажировках, для того, чтоб они в последствии приехали в наш инновационный центр «Бирюч»»,
– рассказала специалист по работе с научными школами ГК ЭФКО Наталья Переверзева.

Для лабораторий инновационного центра "Бирюч", где в рамках проекта "Еда будущего" создаются новые продукты, идет отбор сотрудников, идей, стартапов в области пищевых технологий. Эксперты ЭФКО, в научной кооперации с ведущими вузами Томска, ведут образовательные проекты в сфере биотехнологий, занимаются поиском и поддержкой молодых талантов, способных изменить пищевую промышленность.

Источник: tvtomsk

продуктовый набор томские студенты хайбургеры
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