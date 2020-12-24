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Как предсказал свое убийство журналист Михаил Бударагин, стало известно

16:08 24.12.2020 Фото: телеграм
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Бударагин любил ставки и знакомые знали, что журналист вечно в долгах.

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Бударагина начали искать, когда он отправил странные голосовые сообщения своей жене

В Москве погиб журналист Михаил Бударагин. Он выпал из окна дома матери своей гражданской жены, но вот сделал ли он это по своей воле или нет — пока неизвестно.

Бударагина начали искать, когда он отправил странные голосовые сообщения своей жене. Михаил сказал, что он сбежал от бандитов, которые его преследуют и находится в подъезде матери жены. Преследование вряд ли было связано с журналистской деятельностью — Бударагин любил ставки и знакомые знали, что журналист вечно в долгах. Да и сам он иногда говорил жене, что может когда-нибудь «решить все проблемы разом».

После смерти Бударагина в его телеграм-канале (сейчас он недоступен) появилось отложенное сообщение, где журналист явно намекнул, что самоубийство не планирует и если умрёт, то не по своей воле.

«Возможно, со мной что-то случилось, если вы это читаете. Раз это сообщение появилось — не успел. Всё, что может быть похоже на самоубийство, им не является».

Источник: телеграм

переписка убийство убили журналиста Михаил Бударагин
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