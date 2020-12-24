Оперативный штаб: скончалась 635 пациента за сутки на 24 декабря в России

За весь период по России умерло 53 096 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 890 человек

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 29935 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4512 (15,1%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Ненецкий автономный округ 0,4%

2. Республика Тыва 0,5%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область 0,6%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 963688 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 890 человек:

Москва — 5508

Санкт-Петербург — 2653

Московская область — 1301

Калининградская область — 581

Хабаровский край — 475

Красноярский край — 450

Тверская область — 445

Ростовская область — 441

Нижегородская область — 440

Республика Карелия — 438

Республика Крым — 422

Свердловская область — 420

Смоленская область — 397

Пермский край — 387

Воронежская область — 380

Архангельская область — 380

Республика Коми — 375

Вологодская область — 357

Ханты-Мансийский автономный округ — 335

Липецкая область — 329

Орловская область — 314

Псковская область — 297

Самарская область — 294

Иркутская область — 283

Белгородская область — 279

Волгоградская область — 279

Ивановская область — 272

Забайкальский край — 269

Республика Калмыкия — 263

Новгородская область — 257

Ульяновская область — 249

Кировская область — 243

Омская область — 237

Новосибирская область — 229

Ставропольский край — 224

Ямало-Ненецкий автономный округ — 223

Ленинградская область — 219

Приморский край — 212

Алтайский край — 208

Удмуртская Республика — 201

Сахалинская область — 201

Томская область — 198

Тульская область — 194

Республика Саха (Якутия) — 192

Ярославская область — 189

Мурманская область — 189

Курская область — 177

Владимирская область — 174

Республика Хакасия — 173

Костромская область — 168

Саратовская область — 168

Кемеровская область — 168

Оренбургская область — 163

Тамбовская область — 162

Тюменская область — 162

Калужская область — 159

Брянская область — 150

Амурская область — 136

Республика Дагестан — 135

Рязанская область — 133

Республика Башкортостан — 132

Севастополь — 130

Кабардино-Балкарская Республика — 128

Республика Бурятия — 127

Республика Чувашия — 124

Краснодарский край — 115

Пензенская область — 114

Курганская область — 104

Астраханская область — 95

Республика Алтай — 88

Республика Адыгея — 87

Карачаево-Черкесская Республика — 85

Республика Северная Осетия - Алания — 80

Республика Мордовия — 80

Камчатский край — 71

Чеченская Республика — 66

Республика Ингушетия — 65

Республика Тыва — 51

Республика Марий Эл — 48

Магаданская область — 44

Еврейская автономная область — 31

Челябинская область — 30

Республика Татарстан — 19

Чукотский автономный округ — 18

Ненецкий автономный округ — 1

За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 370 857.

За последние сутки подтверждено 635 летальных случаев:

Москва — 76

Санкт-Петербург — 72

Московская область — 29

Красноярский край — 29

Ростовская область — 24

Пермский край — 18

Воронежская область — 17

Вологодская область — 17

Нижегородская область — 17

Свердловская область — 17

Ленинградская область — 14

Краснодарский край — 14

Иркутская область — 14

Ивановская область — 12

Тульская область — 11

Алтайский край — 11

Владимирская область — 10

Ульяновская область — 10

Челябинская область — 10

Архангельская область — 9

Республика Чувашия — 9

Республика Коми — 8

Омская область — 8

Республика Крым — 7

Новосибирская область — 7

Белгородская область — 6

Липецкая область — 6

Калининградская область — 6

Мурманская область — 6

Республика Дагестан — 6

Республика Северная Осетия - Алания — 6

Оренбургская область — 6

Саратовская область — 6

Курганская область — 6

Забайкальский край — 6

Курская область — 5

Рязанская область — 5

Ярославская область — 5

Астраханская область — 5

Ставропольский край — 5

Республика Бурятия — 5

Приморский край — 5

Смоленская область — 4

Республика Калмыкия — 4

Севастополь — 4

Ханты-Мансийский автономный округ — 4

Республика Саха (Якутия) — 4

Орловская область — 3

Тверская область — 3

Республика Адыгея — 3

Волгоградская область — 3

Пензенская область — 3

Томская область — 3

Калужская область — 2

Тамбовская область — 2

Республика Карелия — 2

Удмуртская Республика — 2

Кировская область — 2

Ямало-Ненецкий автономный округ — 2

Республика Алтай — 2

Республика Хакасия — 2

Кемеровская область — 2

Костромская область — 1

Новгородская область — 1

Псковская область — 1

Республика Ингушетия — 1

Кабардино-Балкарская Республика — 1

Чеченская Республика — 1

Республика Башкортостан — 1

Республика Марий Эл — 1

Республика Мордовия — 1

Тюменская область — 1

Магаданская область — 1

Хабаровский край — 1

Сахалинская область — 1

Еврейская автономная область — 1

За весь период по России умерло 53 096 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 87,5 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 480 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 645 тыс. 403 человека.

Источник: Стопкоронавирус