Новый антирекорд: +29 935 зараженных за сутки на 24 декабря в России

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 29935 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4512 (15,1%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Ненецкий автономный округ 0,4%
2. Республика Тыва 0,5%
3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область 0,6%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 963688 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 890 человек:
Москва — 5508
Санкт-Петербург — 2653
Московская область — 1301
Калининградская область — 581
Хабаровский край — 475
Красноярский край — 450
Тверская область — 445
Ростовская область — 441
Нижегородская область — 440
Республика Карелия — 438
Республика Крым — 422
Свердловская область — 420
Смоленская область — 397
Пермский край — 387
Воронежская область — 380
Архангельская область — 380
Республика Коми — 375
Вологодская область — 357
Ханты-Мансийский автономный округ — 335
Липецкая область — 329
Орловская область — 314
Псковская область — 297
Самарская область — 294
Иркутская область — 283
Белгородская область — 279
Волгоградская область — 279
Ивановская область — 272
Забайкальский край — 269
Республика Калмыкия — 263
Новгородская область — 257
Ульяновская область — 249
Кировская область — 243
Омская область — 237
Новосибирская область — 229
Ставропольский край — 224
Ямало-Ненецкий автономный округ — 223
Ленинградская область — 219
Приморский край — 212
Алтайский край — 208
Удмуртская Республика — 201
Сахалинская область — 201
Томская область — 198
Тульская область — 194
Республика Саха (Якутия) — 192
Ярославская область — 189
Мурманская область — 189
Курская область — 177
Владимирская область — 174
Республика Хакасия — 173
Костромская область — 168
Саратовская область — 168
Кемеровская область — 168
Оренбургская область — 163
Тамбовская область — 162
Тюменская область — 162
Калужская область — 159
Брянская область — 150
Амурская область — 136
Республика Дагестан — 135
Рязанская область — 133
Республика Башкортостан — 132
Севастополь — 130
Кабардино-Балкарская Республика — 128
Республика Бурятия — 127
Республика Чувашия — 124
Краснодарский край — 115
Пензенская область — 114
Курганская область — 104
Астраханская область — 95
Республика Алтай — 88
Республика Адыгея — 87
Карачаево-Черкесская Республика — 85
Республика Северная Осетия - Алания — 80
Республика Мордовия — 80
Камчатский край — 71
Чеченская Республика — 66
Республика Ингушетия — 65
Республика Тыва — 51
Республика Марий Эл — 48
Магаданская область — 44
Еврейская автономная область — 31
Челябинская область — 30
Республика Татарстан — 19
Чукотский автономный округ — 18
Ненецкий автономный округ — 1
За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 370 857.
За последние сутки подтверждено 635 летальных случаев:
Москва — 76
Санкт-Петербург — 72
Московская область — 29
Красноярский край — 29
Ростовская область — 24
Пермский край — 18
Воронежская область — 17
Вологодская область — 17
Нижегородская область — 17
Свердловская область — 17
Ленинградская область — 14
Краснодарский край — 14
Иркутская область — 14
Ивановская область — 12
Тульская область — 11
Алтайский край — 11
Владимирская область — 10
Ульяновская область — 10
Челябинская область — 10
Архангельская область — 9
Республика Чувашия — 9
Республика Коми — 8
Омская область — 8
Республика Крым — 7
Новосибирская область — 7
Белгородская область — 6
Липецкая область — 6
Калининградская область — 6
Мурманская область — 6
Республика Дагестан — 6
Республика Северная Осетия - Алания — 6
Оренбургская область — 6
Саратовская область — 6
Курганская область — 6
Забайкальский край — 6
Курская область — 5
Рязанская область — 5
Ярославская область — 5
Астраханская область — 5
Ставропольский край — 5
Республика Бурятия — 5
Приморский край — 5
Смоленская область — 4
Республика Калмыкия — 4
Севастополь — 4
Ханты-Мансийский автономный округ — 4
Республика Саха (Якутия) — 4
Орловская область — 3
Тверская область — 3
Республика Адыгея — 3
Волгоградская область — 3
Пензенская область — 3
Томская область — 3
Калужская область — 2
Тамбовская область — 2
Республика Карелия — 2
Удмуртская Республика — 2
Кировская область — 2
Ямало-Ненецкий автономный округ — 2
Республика Алтай — 2
Республика Хакасия — 2
Кемеровская область — 2
Костромская область — 1
Новгородская область — 1
Псковская область — 1
Республика Ингушетия — 1
Кабардино-Балкарская Республика — 1
Чеченская Республика — 1
Республика Башкортостан — 1
Республика Марий Эл — 1
Республика Мордовия — 1
Тюменская область — 1
Магаданская область — 1
Хабаровский край — 1
Сахалинская область — 1
Еврейская автономная область — 1
За весь период по России умерло 53 096 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 87,5 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 480 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 645 тыс. 403 человека.
Источник: Стопкоронавирус