Изменится расписание поездов и электричек на новогодние праздники в Бердске и Новосибирской области

Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными

Расписание пригородных поездов, курсирующих по территории Новосибирской области и Бердска, изменится в связи с новогодними праздниками.

В период с 1 по 10 января 2021 года пригородные поезда в регионе будут курсировать по графику выходного дня.

Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте компании, по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00), а также на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги.