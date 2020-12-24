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Изменится расписание поездов и электричек на новогодние праздники в Бердске и Новосибирской области

17:15 24.12.2020 Фото: LiveJournal
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Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

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Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными

Расписание пригородных поездов, курсирующих по территории Новосибирской области и Бердска, изменится в связи с новогодними праздниками.
В период с 1 по 10 января 2021 года пригородные поезда в регионе будут курсировать по графику выходного дня.

Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте компании, по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00), а также на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги.

поездки расписание электричка
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