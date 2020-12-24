Обвинил ФСБ в отравлении "новичком" Навального Госдеп

Москва отправила в Германию несколько запросов о правовой помощи по инциденту с Навальным, но ответа по существу так и не получила.

Навальный опубликовал еще один ролик, в котором говорит по телефону с якобы одним из причастных к его "отравлению"

Власти США полагают, что сотрудники ФСБ применили вещество из группы "Новичок", чтобы отравить Алексея Навального, сообщает телеканал CNN со ссылкой на официального представителя Госдепартамента. При этом ранее ФСБ уже отвергла подобные обвинения, выдвинутые в очередном "расследовании" с участием CNN.

"США полагают, что сотрудники Федеральной службы безопасности России использовали вещество нервно-паралитического действия "Новичок", чтобы отравить Навального. Нет другого правдоподобного объяснения, кроме участия и ответственности российских властей", — приводит телеканал заявление официального представителя Госдепа.

По его словам, российская сторона "выдвинула множество часто противоречивых теорий заговора".

"Давайте внесем ясность: такие виды теорий заговора — не более чем способ отвлечь внимание от серьезных вопросов, стоящих перед российскими властями, на которые они еще не ответили", — добавил представитель Госдепа.

Алексея Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по дороге из Томска в Москву. Омские врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже блогера перевезли в немецкую клинику "Шарите", около трех недель он оставался в коме, но затем пришел в себя. Немецкие врачи не исключают его полного выздоровления.

Власти Германии утверждают, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок" и что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО по результатам своего исследования заявила, что против россиянина применили вещество, схожее по характеристикам с "Новичком", но в списках запрещенных химикатов оно не значится.

При этом Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО. Однако с 1990-х годов доступ к "Новичку" был у германской разведки BND и еще около 20 западных государств.

Москва отправила в Германию несколько запросов о правовой помощи по инциденту с Навальным, но ответа по существу так и не получила. Как отмечал президент Владимир Путин, Россия готова принять от других стран материалы этому делу и расследовать его, но никто из зарубежных партнеров данные не представляет и не объясняет причин.

Сам Навальный вместе с CNN, немецким журналом Spiegel и порталом Bellingcat, известным антироссийскими конспирологическими статьями, опубликовал материал, в котором утверждает, что знает имена восьми "сотрудников ФСБ", которые неоднократно якобы пытались его отравить. По словам Навального, эти люди ездили за ним по российским регионам, но каких-либо доказательств того, что они совершили конкретные действия, приведшие к отравлению, не приводится. CNN, Spiegel и Навальный строят свою версию на основании авиабилетов и выгрузки телефонных счетов, но получить или проверить их законным образом невозможно.

Помимо этого, Навальный опубликовал еще один ролик, в котором говорит по телефону с якобы одним из причастных к его "отравлению". Центр общественных связей ФСБ заявил, что это подделка, а "расследование" Навального представляет собой спланированную провокацию. Ведомство организовало по этому поводу проверку.