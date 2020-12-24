24.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Экскурсии в Сиде: особенности места, история и главные достопримечательности

16:35 24.12.2020
0

Коронавирусные ограничения негативно сказались на туристической отрасли. Многие компании понесли серьезные убытки, и теперь неясно, когда это возможно будет полностью восстановить.

Коронавирусные ограничения негативно сказались на туристической отрасли. Многие компании понесли серьезные убытки, и теперь неясно, когда это возможно будет полностью восстановить. Вторая осенне-зимняя волна вируса также наложила свои ограничения, из-за чего многие страны остались закрытыми для посещения. Однако, к счастью, Турция и Экскурсии в Сиде все еще позволяют насладиться прелестями путешествий.

Особенности места

Многие отправляются в Турцию не просто полежать на краю бассейна и наслаждиться солнышком, но и для того чтобы посетить интересные исторические места. К счастью, в стране с этим нет проблем, ведь есть целые античные города, с помощью которых можно окунуться в прошлое.

Отличный пример такого места – Сиде. Он представляет собой античный город, расположенный на юго-западном побережье средиземноморского побережья, недалеко от провинции Анталья. Это необычное место можно действительно считать музеем под открытым небом.

Как и другие города Турции, Сиде достаточно сильно привлекало к себе внимание различных полководцев. Он считался крупным портом, однако, как и Константинополь, его территории постоянно захватывали. Сначала этот порт завоевал Александр Македонский, но после его смерти Сиде перешел под власть Птолемеев, а после Селивкидов.

Во 2 веке местность активно развивалась, благодаря чему она стала известна по всему миру, как культурный и развлекательный центр. К сожалению, в 7 веке н.э. на город напали арабы, тем самым вынудив местных жителей покинуть Сиде. Только в 19 веке место начало постепенно восстанавливаться благодаря турецким переселенцам.

Именно благодаря усилиям всех людей, Сиде сейчас представляет целый музей. В этом месте сохранился самый большой амфитеатр на территории Турции. Дата основания этого сооружения – примерно второй век нашей эры. Именно здесь проводились различные гладиаторские бои, сражения с животными и другие захватывающие дух мероприятия. Вместительность данного амфитеатра – 20000 зрителей.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Украли миллион долларов в коробке из-под водки из здания МИД России
17:50 24-12-2020
Украли миллион долларов в коробке из-под водки из здания МИД России
Обнаружило антибиотики и сорбиновую кислоту в осетровой икре Роскачество
17:45 24-12-2020
Обнаружило антибиотики и сорбиновую кислоту в осетровой икре Роскачество
БердскКого хотят в мэры жители Бердска: Горожане даже назвали фамилии. Опрос
17:42 24-12-2020
Кого хотят в мэры жители Бердска: Горожане даже назвали фамилии. Опрос
Взял в рабство и издевался над пленником полицейский Динар Гафиятов
17:41 24-12-2020
Взял в рабство и издевался над пленником полицейский Динар Гафиятов
Как избавиться от воды на автомобильных ковриках: несколько эффективных способов
17:40 24-12-2020
Как избавиться от воды на автомобильных ковриках: несколько эффективных способов
Взять напрокат средства реабилитации могут пожилые жители Новосибирской области
17:30 24-12-2020
Взять напрокат средства реабилитации могут пожилые жители Новосибирской области
Назвал виновных в пандемии коронавируса Жириновский
17:30 24-12-2020
Назвал виновных в пандемии коронавируса Жириновский
Стал самым масштабным в истории планеты разлив дизтоплива в Норильске
17:20 24-12-2020
Стал самым масштабным в истории планеты разлив дизтоплива в Норильске
Кого коснётся дачная амнистия, которую продлили до 1 марта 2026 года
17:20 24-12-2020
Кого коснётся дачная амнистия, которую продлили до 1 марта 2026 года
Получит полмиллиарда рублей на расселение аварийного жилья в 2021 году Новосибирская область
17:16 24-12-2020
Получит полмиллиарда рублей на расселение аварийного жилья в 2021 году Новосибирская область