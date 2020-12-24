Экскурсии в Сиде: особенности места, история и главные достопримечательности

Коронавирусные ограничения негативно сказались на туристической отрасли. Многие компании понесли серьезные убытки, и теперь неясно, когда это возможно будет полностью восстановить.

Коронавирусные ограничения негативно сказались на туристической отрасли. Многие компании понесли серьезные убытки, и теперь неясно, когда это возможно будет полностью восстановить. Вторая осенне-зимняя волна вируса также наложила свои ограничения, из-за чего многие страны остались закрытыми для посещения. Однако, к счастью, Турция и Экскурсии в Сиде все еще позволяют насладиться прелестями путешествий.

Особенности места

Многие отправляются в Турцию не просто полежать на краю бассейна и наслаждиться солнышком, но и для того чтобы посетить интересные исторические места. К счастью, в стране с этим нет проблем, ведь есть целые античные города, с помощью которых можно окунуться в прошлое.

Отличный пример такого места – Сиде. Он представляет собой античный город, расположенный на юго-западном побережье средиземноморского побережья, недалеко от провинции Анталья. Это необычное место можно действительно считать музеем под открытым небом.

Как и другие города Турции, Сиде достаточно сильно привлекало к себе внимание различных полководцев. Он считался крупным портом, однако, как и Константинополь, его территории постоянно захватывали. Сначала этот порт завоевал Александр Македонский, но после его смерти Сиде перешел под власть Птолемеев, а после Селивкидов.

Во 2 веке местность активно развивалась, благодаря чему она стала известна по всему миру, как культурный и развлекательный центр. К сожалению, в 7 веке н.э. на город напали арабы, тем самым вынудив местных жителей покинуть Сиде. Только в 19 веке место начало постепенно восстанавливаться благодаря турецким переселенцам.

Именно благодаря усилиям всех людей, Сиде сейчас представляет целый музей. В этом месте сохранился самый большой амфитеатр на территории Турции. Дата основания этого сооружения – примерно второй век нашей эры. Именно здесь проводились различные гладиаторские бои, сражения с животными и другие захватывающие дух мероприятия. Вместительность данного амфитеатра – 20000 зрителей.