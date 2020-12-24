24.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Работа

Будет ли сокращенной последняя рабочая неделя 2020 года, узнайте

16:41 24.12.2020 Фото: pixabay
0

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. Согласно нему, в следующем году 31 декабря будет нерабочим днем.

% name% title
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году.

Рабочая неделя с 28 декабря будет сокращенной, с 1 по 10 января россияне будут отдыхать. Поскольку 31 декабря является рабочим днем, который предшествует нерабочему праздничному дню, его продолжительность сокращается на один час.

При этом на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин поддержал предложение руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова сделать 31 декабря в этом году выходным днем.

По словам президента, принять такое решение на федеральном уровне в столь короткие сроки по действующему закону нельзя. Он также порекомендовал регионам все же принять соответствующее решение. Глава государства также отметил, что в следующем году можно будет проработать такое решение на федеральном уровне на будущие годы.

Ранее в Роструде рассказали, что работодатели могут самостоятельно сделать 31 декабря нерабочим днем для своих сотрудников. В таком случае нужно предусмотреть способ оплаты этого дня.

Работники также могут попросить на 31 декабря день отпуска без сохранения зарплаты, взять отгул за ранее отработанное сверхурочное время или как часть ежегодного отпуска, если графиком отпусков он предусмотрен в декабре.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. Согласно нему, в следующем году 31 декабря будет нерабочим днем.

Источник: РИА

31 декабря выходной сокращенная неделя
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ждете каникулы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Украли миллион долларов в коробке из-под водки из здания МИД России
17:50 24-12-2020
Украли миллион долларов в коробке из-под водки из здания МИД России
Обнаружило антибиотики и сорбиновую кислоту в осетровой икре Роскачество
17:45 24-12-2020
Обнаружило антибиотики и сорбиновую кислоту в осетровой икре Роскачество
БердскКого хотят в мэры жители Бердска: Горожане даже назвали фамилии. Опрос
17:42 24-12-2020
Кого хотят в мэры жители Бердска: Горожане даже назвали фамилии. Опрос
Взял в рабство и издевался над пленником полицейский Динар Гафиятов
17:41 24-12-2020
Взял в рабство и издевался над пленником полицейский Динар Гафиятов
Как избавиться от воды на автомобильных ковриках: несколько эффективных способов
17:40 24-12-2020
Как избавиться от воды на автомобильных ковриках: несколько эффективных способов
Взять напрокат средства реабилитации могут пожилые жители Новосибирской области
17:30 24-12-2020
Взять напрокат средства реабилитации могут пожилые жители Новосибирской области
Назвал виновных в пандемии коронавируса Жириновский
17:30 24-12-2020
Назвал виновных в пандемии коронавируса Жириновский
Стал самым масштабным в истории планеты разлив дизтоплива в Норильске
17:20 24-12-2020
Стал самым масштабным в истории планеты разлив дизтоплива в Норильске
Кого коснётся дачная амнистия, которую продлили до 1 марта 2026 года
17:20 24-12-2020
Кого коснётся дачная амнистия, которую продлили до 1 марта 2026 года
Получит полмиллиарда рублей на расселение аварийного жилья в 2021 году Новосибирская область
17:16 24-12-2020
Получит полмиллиарда рублей на расселение аварийного жилья в 2021 году Новосибирская область