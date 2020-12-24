Будет ли сокращенной последняя рабочая неделя 2020 года, узнайте

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году.

Рабочая неделя с 28 декабря будет сокращенной, с 1 по 10 января россияне будут отдыхать. Поскольку 31 декабря является рабочим днем, который предшествует нерабочему праздничному дню, его продолжительность сокращается на один час.

При этом на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин поддержал предложение руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова сделать 31 декабря в этом году выходным днем.