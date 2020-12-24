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Назвал виновных в пандемии коронавируса Жириновский

17:30 24.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Он пояснил, что из-за отсутствия жестких ограничений все "гуляют по планете", а на новогодние праздники отправятся на отдых, например, в Турцию, и "привезут нам оттуда заразу".

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Он пояснил, что из-за отсутствия жестких ограничений все "гуляют по планете"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посетовал на то, что авиасообщение между странами не приостановлено, прогнозирует 100 млн случаев COVID в мире к весне из-за того, что все "гуляют по планете".

По статистике университета Джонса Хопкинса, суммирующего данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в настоящее время в мире зафиксировано более 78,7 млн случаев COVID-19.

"Сейчас же ковидом заражены 78 миллионов, к весне будет 100. 100 миллионов проболели ковидом на планете Земля. Кто виноват? Власти!" – сказал Жириновский в четверг журналистам.

Он пояснил, что из-за отсутствия жестких ограничений все "гуляют по планете", а на новогодние праздники отправятся на отдых, например, в Турцию, и "привезут нам оттуда заразу".

Как ранее сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, появление новых штаммов COVID-19 связано с особенностями лечения этого заболевания, поэтому закрытие границ и авиасообщения не даст желаемого эффекта – "в больнице вирус эволюционирует быстрее, чем в природе".

Источник: РИА Новости

коронавирус ограничения пандемия Владимир Жириновский
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