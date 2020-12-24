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Лена Миро посоветовала Лизе Арзамасовой скорее разводиться с 47-летним Ильей Авербухом

21:50 24.12.2020 Фото: стоп-кадр instagram.com/p/CJBcVp9hEJd
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«Любви до гроба молодым желать не буду. Лучше посоветую Лизе побыстрее развестись, оттяпать у Авербуха деньжат, если получится (на самом деле, нет), и, наконец-то, полюбить себя», — заявила Лена Миро.

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Новость о тайной свадьбе фигуриста Ильи Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой не прокомментировал разве что ленивый
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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Лена Миро посоветовала Лизе Арзамасовой скорее разводиться с 47-летним Ильей АвербухомВиноваты ли родители в ранней потери невинности подростом?Ещё 288 новостей

По мнению известного блогера, 47-летний Илья Авербух совсем не подходит юной и трогательной актрисе.

Новость о тайной свадьбе фигуриста Ильи Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой не прокомментировал разве что ленивый. Еще бы: разница в возрасте между молодоженами целых 22 года! Вот и блогер Лена Миро негодует, как могла столь юная особа польститься на пусть и знаменитого, но слишком взрослого кавалера, и советует ей скорее разводиться.

«Грустно все это, очень грустно», — написала светская «сплетница» в своем «Живом журнале».

Ради интереса Лена решила порассуждать о том, почему 25-летние особы могут хотеть замуж за 47-летних состоявшихся мужчин. Первое, что ей пришло на ум, — состояние жениха. Если он, к примеру, какой-нибудь изобретатель Илон Маск, то все вполне понятно. Если рок-звезда вроде Мика Джаггера — рядом с таким не стояли и молодые красавчики-актеры из Голливуда.

Вторая причина, по мнению Миро, — сложная экономическая ситуация. Блогер отмечает, что если юная девушка из плохой семьи, голодает или просто не умеет зарабатывать деньги, то она наверняка согласиться пожить в достатке хоть и со взрослым мачо.

В случае же с Лизой Арзамасовой ни одна теория в принципе не подходит.

«Любви до гроба молодым желать не буду. Лучше посоветую Лизе побыстрее развестись, оттяпать у Авербуха деньжат, если получится (на самом деле, нет), и, наконец-то, полюбить себя», — заключила Лена Миро.

Как известно, встречаться фигурист и актриса начали, когда последней не было и 19 лет. Пара долгое время скрывала роман, но несколько месяцев назад начала выходить в свет открыто.

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Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

Едва ли не на каждом шоу у Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой спрашивали про серьезность намерений. Но никто из них не говорил о свадьбе. В результате, о бракосочетании влюбленных 20 декабря даже самые близкие люди узнали случайно. Чета решила не устраивать пышных застолий, а сама церемония прошла без традиционных бантиков, шариков, свадебного платья и букета.

Источник: 5-tv.ru

актриса блогер свадьба фигурист Илья Авербух Елизавета Арзамасова Лена Миро
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