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Обнаружило антибиотики и сорбиновую кислоту в осетровой икре Роскачество

17:45 24.12.2020 Фото: pixabay
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По итогам проверки два изготовителя заявили Роскачеству, что не производили икру, в маркировке которой указаны их данные.

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Продукция исследовалась по показателям качества, безопасности, фальсификации, наличия красителей и консервантов

Роскачество проверило осетровую икру и обнаружило в ней антибиотики, сорбиновую кислоту и другие нарушения, сообщила в четверг пресс-служба организации.

Специалисты Роскачества совместно с представителями Россельхознадзора закупили икру осетровых рыб 16 торговых марок (ТМ): 14 из них российского производства, по одной - из Белоруссии и Армении. Икра исследовалась по показателям качества, безопасности, фальсификации, наличия красителей и консервантов. Для исключения погрешностей экспертиза проходила параллельно сразу в двух лабораториях - Россельхознадзора и Росрыболовства (ВНИРО).

"Замечаний не возникло только к одной торговой марке из 16 исследованных - это "Русская черная икра" от одноименного производителя. У остальных марок выявлены: < ...> краситель "бриллиантовый зеленый", что является нарушением ГОСТа - у одной торговой марки, антибиотики в количестве, не превышающем предельно допустимого уровня, - у трех торговых марок", - говорится в сообщении.

Кроме того, в трех торговых марках эксперты выявили превышение общей микробной обсемененности (КМАФАнМ) и дрожжи, в пяти торговых марках зоологический вид рыбы не совпадал с заявленным. Также при изготовлении икры применялся консервант тетраборат натрия, не разрешенный к применению в России (пять ТМ), сорбиновая и/или бензойная кислоты (консерванты, разрешенные к использованию) были не указаны в маркировке у девяти торговых марок, у шести торговых марок зафиксирован неуказанный вид рыбы или замечания по видовой принадлежности икры (на этикетке указано "икра осетра" или "осетровая", однако нет указания, какой именно осетр - русский, сибирский или другие), одна торговая марка икры была изготовлена по утратившему силу ГОСТу.

Как уточнили в Роскачестве, в результате исследования видоспецифичной ДНК в банках всех торговых марок было установлено, что там действительно находится икра осетровых рыб. Однако обнаружены различия в видах заявленного осетра (осетровых рыб 19 видов - некоторые из них более ценные, другие - относительно дешевые). Поэтому по законодательству в маркировке икры указывается зоологический вид рыбы - не просто "осетровая икра", а какого именно осетра: русского, сибирского, стерляди и других. При этом по таким показателям качества, как вкус и запах, цвет и внешний вид, консистенция и состояние, наличие посторонних примесей, к икре, изготовленной как по ГОСТу, так и по ТУ, нареканий не возникло.

По итогам проверки два изготовителя заявили Роскачеству, что не производили икру, в маркировке которой указаны их данные. Те, у которых замечания связаны большей частью с разрешенными, но не указанными в маркировке консервантами, либо с неточным указанием вида осетровых рыб, после уведомления о результатах исследований провели свои внутренние расследования по технологическим процессам на предприятиях. Многие дополнили маркировку, прислав в Роскачество образцы измененных этикеток.

антибиотики зеленка сорбиновая кислота черная икра
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