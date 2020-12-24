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Весь доклад смотрел на пикантную часть тела министра, признался депутат Пётр Аммосов

17:06 24.12.2020 Фото: телеграм
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Модный приговор в Ил Тумэн.

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Высоких ответила, что не депутату говорить, как ей одеваться

«Я вот сегодня смотрел не как вы выступали, а на открытую часть вашего тела. Это нехорошо».

Недавно в Якутии произошла такая пикантная сцена на совещании в местном Госсобрании (там этот госорган ещё называют Ил Тумэн). Депутат Пётр Аммосов признался, что во время выступления министра предпринимательства Ирины Высоких совсем не слушал, что она говорит, а смотрел на открытую часть её тела. Впрочем, совсем небольшую.

Высоких ответила, что не депутату говорить, как ей одеваться, на что получила замечание от спикера — мол, она не может комментить высказывание депутатов и об этом будет доложено её руководству.

Модный приговор в Ил Тумэн.

Источник: телеграм

депутат модный приговор открытая часть тела
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