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Снизили коронавирусные выплаты медикам

17:12 24.12.2020 Фото: телеграм
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Но врачам обещают сохранить все надбавки.

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15 декабря появилось новое постановление о снижении выплат

Правительство Москвы приняло постановление о снижении коронавирусных выплат сотрудникам КТ-центров. Но врачам обещают сохранить все надбавки.

Ещё в апреле московское правительство выпустило документ о выплатах для работников медорганизаций, которые борются с эпидемией. В июне сотрудникам КТ-центров коронавирусные надбавки увеличили: врачи ежемесячно стали получать по 150 тысяч рублей, а средний персонал — по 100 тысяч. Однако 15 декабря появилось новое постановление о снижении выплат на 50 и 25 тысяч соответственно.

В мэрии Москвы объяснили это корректировкой выплат, начислять которые теперь будет не столичный, а федеральный бюджет. То есть медики КТ-центров, по словам чиновников, будут получать столько же, сколько и раньше за счёт увеличения выплат из федерального бюджета.

Источник: Телеграм

выплаты медикам КТ снижение выплат
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