24.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Работа в Бердске: Бухгалтера на зарплату 47 000 рублей срочно ищет компания

17:09 24.12.2020 Фото: pixabay
0

Центр занятости населения предлагает 64 вакансии для бердчан.

% name% title
Найти работу в коронавирус не очень сложно
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Младший воспитатель Детский сад № 2 "Дельфин",МАДОУ ЦРР от 16000
до 16000		 8(38341) 41726
bsk_du02@mail.ru
Специалист по кадрам ОДМ МБУ от 20000
до 22000		 8(38341) 31811
odm_berdsk@mail.ru
Продавец продовольственных товаров, продажа разливных напитков ИП Литвинова Марина Николаевна от 21000
до 21000		 8(913) 4663437
egkrepeg@yandex.ru
Уборщик производственных и служебных помещений Ледовый дворец спорта "Бердск",МАУ от 15163
до 15163		 8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru
Врач-невролог ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 43481
до 48481		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Слесарь-сантехник ООО «Управляющая компания «Жилищник» от 21000
до 21000		 8(38341) 51200
uk-ofis@mail.ru
Дворник ООО «Управляющая компания «Жилищник» от 21000
до 21000		 8(38341) 51200
uk-ofis@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «Управляющая компания «Жилищник» от 21000
до 21000		 8(38341) 51200
uk-ofis@mail.ru
Сторож (вахтер) МБОУ "СОШ №10"Пересвет" от 17000
до 17000		 8(983) 1224907, 8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
Сборщик ООО "ПКП "МастерПласт" от 16500
до 16500		 8(38341) 25229
masterplast-nsk@mail.ru
Полировщик Электроприборы-БЭМЗ,ООО от 20000
до 20000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Прессовщик изделий из пластмасс Электроприборы-БЭМЗ,ООО от 18000
до 20000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Начальник группы (в прочих отраслях), начальник технической службы МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС" от 40000
до 42000		 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Ведущий Эксперт, отдел градостроительства Администрация г.Бердска от 17000
до 20000		 8(38341) 20090
grad.berdsk@gmail.com
Тракторист, гусеничный, колесный ИП Горчак Петр Васильевич от 30000
до 30000		 8(913) 0135385
timokhin_eduard@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Слесарь-сантехник ТСЖ "Изумрудный" от 15163
до 15163		 8(913) 7670039
Боец скота ИП Горчак Петр Васильевич от 15163
до 15163		 8(913) 0135385
timokhin_eduard@mail.ru
Уборщик территорий МАОУ "Лицей № 6" от 15163
до 15163		 8(38341) 52774
bsk_sh06@mail.ru
Тренер, по баскетболу МБУ СШ "Олимп" от 15700
до 15700		 8(38341) 26532
bsk_shldsp@mail.ru
Теплотехник ООО "ПрофСервис" от 30000
до 30000		 8(38341) 53200
profservis@iberdsk.ru
Грузчик ИП Карма Игорь Константинович от 25000
до 25000		 8(383) 2079747 доб. 343, 8(913) 3852282
knp@dom-al.com
Ведущий Юрисконсульт УЖКХ, МКУ от 25500
до 27200		 8(38341) 40011
fettereg@ngs.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Бухгалтер, заместитель главного бухгалтера ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 47000
до 47000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Уборщик производственных и служебных помещений ООО "Лаборатория современного здоровья" от 23000
до 23000		 8(983) 3227338
yatsko.tv@sibvaleo.com
Грузчик, супермаркет "ясная поляна" Мир вкуса, ООО от 20000
до 20000		 8(913) 7357371
Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций ООО "ТГК 1" от 20000
до 23000		 8(38341) 60095
gis1737@mail.ru
Бухгалтер, материальной группы АО "БСТ" от 24500
до 24500		 8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
Электрик цеха Вега-термопласт, ООО от 25000
до 35000		 8(383) 2843442
Литейщик пластмасс Вега-термопласт, ООО от 20000
до 30000		 8(383) 2843442
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Инструктор по спорту МБУ "Спортоград" от 15700
до 15700		 8(952) 9056043
sportograd@yandex.ru
Дворник МАДОУ № 8 от 15163
до 15163		 8(38341) 50049, 8(38341) 53273
sunny_dou@mail.ru
Слесарь-ремонтник, гидравлического оборудования Вега-термопласт, ООО от 25000
до 35000		 8(383) 2843442
Специалист по маникюру (Маникюрша), мастер маникюра и педикюра ИП Станоженко Роман Александрович от 20000
до 60000		 8(913) 7658562
romantepes@yandex.ru
Водитель автомобиля, водительские права категории "д" ООО "Бердск Экспресс" от 18000
до 22000		 8(913) 9256641
Дворник ООО "Белокаменный" от 15163
до 15163		 8(38341) 61112
Кладовщик МАДОУ № 22 от 15163
до 15163		 8(38341) 28303
bsk_du22@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Охранник Ледовый дворец спорта "Бердск",МАУ от 15163
до 15163		 8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru
Уборщик производственных и служебных помещений ООО "Убертюре" от 15163
до 16000		 8(38341) 27595
yazova_ms@uberture.ru
Уборщик производственных и служебных помещений, уборщик служебных помещений МБУДО ДХШ "Весна" от 15163
до 15200		 8(38341) 23419
vesna_culture@mail.ru
Электрик участка ТСЖ "Изумрудный" от 15163
до 15163		 8(913) 7670039
Дворник, уборщик территории ООО "Убертюре" от 15163
до 17000		 8(38341) 27595
yazova_ms@uberture.ru
Главный инженер (в прочих отраслях) ТСЖ "Изумрудный" от 15163
до 15163		 8(913) 7670039
Машинист крана (крановщик) Рубин,ООО от 32000
до 32000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Учитель (преподаватель) математики 1 категории (класса) МБОУ "СОШ №10"Пересвет" от 25000
до 40000		 8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса), педагог дошкольного образования МАДОУ № 25 от 25000
до 35000		 8(38341) 30675, 8(38341) 30686
bsk_du25@mail.ru
Печатник высокой печати Типография"Ин-Кварто",ООО от 35000
до 45000		 8(913) 3703701
s3703701@yandex.ru
Слесарь строительный, слесарь по ремонту грузоподъёмных механизмов Рубин,ООО от 35000
до 35000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Учитель 1 категории (класса), учитель начальных классов МБОУ "СОШ №10"Пересвет" от 25000
до 35000		 8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
Механик Типография"Ин-Кварто",ООО от 35000
до 45000		 8(913) 3703701
s3703701@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ "СОШ №10"Пересвет" от 15163
до 18000		 8(38341) 24309
Повар МБОУ "СОШ №10"Пересвет" от 23000
до 23000		 8(38341) 24309
Учетчик ООО "Здравмедтех-Н" от 19000
до 19000		 8(383) 2092134
zmt65@mail.ru
Сливщик-разливщик ООО "ТГК 1" от 18140
до 18140		 8(38341) 60095
gis1737@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений, магазин продовольственных товаров ИП Котенева Л.А. от 15163
до 15163		 8(913) 7478867, 8(38341) 21428
berdskcum@yandex.ru
вакансии работа
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас есть работа?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Потребовал арестовать пятерых пособников Тесака СК России
17:55 24-12-2020
Потребовал арестовать пятерых пособников Тесака СК России
Украли миллион долларов в коробке из-под водки из здания МИД России
17:50 24-12-2020
Украли миллион долларов в коробке из-под водки из здания МИД России
Обнаружило антибиотики и сорбиновую кислоту в осетровой икре Роскачество
17:45 24-12-2020
Обнаружило антибиотики и сорбиновую кислоту в осетровой икре Роскачество
БердскКого хотят в мэры жители Бердска: Горожане даже назвали фамилии. Опрос
17:42 24-12-2020
Кого хотят в мэры жители Бердска: Горожане даже назвали фамилии. Опрос
Взял в рабство и издевался над пленником полицейский Динар Гафиятов
17:41 24-12-2020
Взял в рабство и издевался над пленником полицейский Динар Гафиятов
Как избавиться от воды на автомобильных ковриках: несколько эффективных способов
17:40 24-12-2020
Как избавиться от воды на автомобильных ковриках: несколько эффективных способов
Взять напрокат средства реабилитации могут пожилые жители Новосибирской области
17:30 24-12-2020
Взять напрокат средства реабилитации могут пожилые жители Новосибирской области
Назвал виновных в пандемии коронавируса Жириновский
17:30 24-12-2020
Назвал виновных в пандемии коронавируса Жириновский
Стал самым масштабным в истории планеты разлив дизтоплива в Норильске
17:20 24-12-2020
Стал самым масштабным в истории планеты разлив дизтоплива в Норильске
Кого коснётся дачная амнистия, которую продлили до 1 марта 2026 года
17:20 24-12-2020
Кого коснётся дачная амнистия, которую продлили до 1 марта 2026 года