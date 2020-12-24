Работа в Бердске: Бухгалтера на зарплату 47 000 рублей срочно ищет компания

|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Младший воспитатель
|Детский сад № 2 "Дельфин",МАДОУ ЦРР
|от 16000
до 16000
|8(38341) 41726
bsk_du02@mail.ru
|Специалист по кадрам
|ОДМ МБУ
|от 20000
|8(38341) 31811
odm_berdsk@mail.ru
|Продавец продовольственных товаров, продажа разливных напитков
|ИП Литвинова Марина Николаевна
|от 21000
до 21000
|8(913) 4663437
egkrepeg@yandex.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Ледовый дворец спорта "Бердск",МАУ
|от 15163
до 15163
|8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru
|Врач-невролог
|ГБУЗ НСО "БЦГБ"
|от 43481
до 48481
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Слесарь-сантехник
|ООО «Управляющая компания «Жилищник»
|от 21000
|8(38341) 51200
uk-ofis@mail.ru
|Дворник
|ООО «Управляющая компания «Жилищник»
|от 21000
до 21000
|8(38341) 51200
uk-ofis@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «Управляющая компания «Жилищник»
|от 21000
до 21000
|8(38341) 51200
uk-ofis@mail.ru
|Сторож (вахтер)
|МБОУ "СОШ №10"Пересвет"
|от 17000
до 17000
|8(983) 1224907, 8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
|Сборщик
|ООО "ПКП "МастерПласт"
|от 16500
|8(38341) 25229
masterplast-nsk@mail.ru
|Полировщик
|Электроприборы-БЭМЗ,ООО
|от 20000
до 20000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Прессовщик изделий из пластмасс
|Электроприборы-БЭМЗ,ООО
|от 18000
до 20000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Начальник группы (в прочих отраслях), начальник технической службы
|МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС"
|от 40000
до 42000
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Ведущий Эксперт, отдел градостроительства
|Администрация г.Бердска
|от 17000
|8(38341) 20090
grad.berdsk@gmail.com
|Тракторист, гусеничный, колесный
|ИП Горчак Петр Васильевич
|от 30000
до 30000
|8(913) 0135385
timokhin_eduard@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Слесарь-сантехник
|ТСЖ "Изумрудный"
|от 15163
до 15163
|8(913) 7670039
|Боец скота
|ИП Горчак Петр Васильевич
|от 15163
до 15163
|8(913) 0135385
timokhin_eduard@mail.ru
|Уборщик территорий
|МАОУ "Лицей № 6"
|от 15163
до 15163
|8(38341) 52774
|Тренер, по баскетболу
|МБУ СШ "Олимп"
|от 15700
до 15700
|8(38341) 26532
bsk_shldsp@mail.ru
|Теплотехник
|ООО "ПрофСервис"
|от 30000
до 30000
|8(38341) 53200
profservis@iberdsk.ru
|Грузчик
|ИП Карма Игорь Константинович
|от 25000
до 25000
|8(383) 2079747 доб. 343, 8(913) 3852282
knp@dom-al.com
|Ведущий Юрисконсульт
|УЖКХ, МКУ
|от 25500
до 27200
|8(38341) 40011
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Бухгалтер, заместитель главного бухгалтера
|ГБУЗ НСО "БЦГБ"
|от 47000
до 47000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО "Лаборатория современного здоровья"
|от 23000
до 23000
|8(983) 3227338
yatsko.tv@sibvaleo.com
|Грузчик, супермаркет "ясная поляна"
|Мир вкуса, ООО
|от 20000
до 20000
|8(913) 7357371
|Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций
|ООО "ТГК 1"
|от 20000
до 23000
|8(38341) 60095
gis1737@mail.ru
|Бухгалтер, материальной группы
|АО "БСТ"
|от 24500
|8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
|Электрик цеха
|Вега-термопласт, ООО
|от 25000
до 35000
|8(383) 2843442
|Литейщик пластмасс
|Вега-термопласт, ООО
|от 20000
до 30000
|8(383) 2843442
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Инструктор по спорту
|МБУ "Спортоград"
|от 15700
до 15700
|8(952) 9056043
sportograd@yandex.ru
|Дворник
|МАДОУ № 8
|от 15163
до 15163
|8(38341) 50049, 8(38341) 53273
sunny_dou@mail.ru
|Слесарь-ремонтник, гидравлического оборудования
|Вега-термопласт, ООО
|от 25000
|8(383) 2843442
|Специалист по маникюру (Маникюрша), мастер маникюра и педикюра
|ИП Станоженко Роман Александрович
|от 20000
до 60000
|8(913) 7658562
romantepes@yandex.ru
|Водитель автомобиля, водительские права категории "д"
|ООО "Бердск Экспресс"
|от 18000
до 22000
|8(913) 9256641
|Дворник
|ООО "Белокаменный"
|от 15163
до 15163
|8(38341) 61112
|Кладовщик
|МАДОУ № 22
|от 15163
до 15163
|8(38341) 28303
bsk_du22@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Охранник
|Ледовый дворец спорта "Бердск",МАУ
|от 15163
до 15163
|8(38341) 43312
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО "Убертюре"
|от 15163
до 16000
|8(38341) 27595
yazova_ms@uberture.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений, уборщик служебных помещений
|МБУДО ДХШ "Весна"
|от 15163
до 15200
|8(38341) 23419
vesna_culture@mail.ru
|Электрик участка
|ТСЖ "Изумрудный"
|от 15163
до 15163
|8(913) 7670039
|Дворник, уборщик территории
|ООО "Убертюре"
|от 15163
до 17000
|8(38341) 27595
yazova_ms@uberture.ru
|Главный инженер (в прочих отраслях)
|ТСЖ "Изумрудный"
|от 15163
|8(913) 7670039
|Машинист крана (крановщик)
|Рубин,ООО
|от 32000
до 32000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Учитель (преподаватель) математики 1 категории (класса)
|МБОУ "СОШ №10"Пересвет"
|от 25000
до 40000
|8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
|Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса), педагог дошкольного образования
|МАДОУ № 25
|от 25000
до 35000
|8(38341) 30675, 8(38341) 30686
bsk_du25@mail.ru
|Печатник высокой печати
|Типография"Ин-Кварто",ООО
|от 35000
до 45000
|8(913) 3703701
|Слесарь строительный, слесарь по ремонту грузоподъёмных механизмов
|Рубин,ООО
|от 35000
до 35000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Учитель 1 категории (класса), учитель начальных классов
|МБОУ "СОШ №10"Пересвет"
|от 25000
до 35000
|8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
|Механик
|Типография"Ин-Кварто",ООО
|от 35000
до 45000
|8(913) 3703701
s3703701@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МБОУ "СОШ №10"Пересвет"
|от 15163
до 18000
|8(38341) 24309
|Повар
|МБОУ "СОШ №10"Пересвет"
|от 23000
|8(38341) 24309
|Учетчик
|ООО "Здравмедтех-Н"
|от 19000
до 19000
|8(383) 2092134
zmt65@mail.ru
|Сливщик-разливщик
|ООО "ТГК 1"
|от 18140
до 18140
|8(38341) 60095
gis1737@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений, магазин продовольственных товаров
|ИП Котенева Л.А.
|от 15163
до 15163
|8(913) 7478867, 8(38341) 21428
berdskcum@yandex.ru
Работа в Бердске: Бухгалтера на зарплату 47 000 рублей срочно ищет компания
17:09 24.12.2020
Центр занятости населения предлагает 64 вакансии для бердчан.
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