Женщины этих 4 знаков Зодиака признаны самыми красивыми

Астрологи рассказали о самых красивых и обворожительных актрисах и певицах с мировым именем, согласно знаку Зодиака

Астрологи рассказали о самых красивых и обворожительных актрисах и певицах с мировым именем, согласно знаку Зодиака. Узнайте, с кем вы родились под одном созвездием.

Водолей

Представители этого знака Зодиака привлекательны как снаружи, так и изнутри. В чем же их очарование? Они всегда остаются сами собой и излучают свет. Среди Водолеев встречаются девушки с соблазнительными формами. Они обладательницы красивой кожи. Разборчивы и иногда высокомерны.



Под этим знаком Зодиака родились красавицы: Дженнифер Энистон, Пэрис Хилтон, Эмма Робертс и Адель.

Весы

Девушки-Весы умелые манипуляторы в отношениях. Да, у них есть недостатки, но снаружи они восхитительны благодаря своей одержимости красотой и любыми прекрасными предметами, которые заставляют их трудиться над тем, чтобы тоже быть красивыми. У Весов есть актерские задатки и тонкое чувство вкуса.

Среди мировых звезд под знаком Весы родились: Кэтрин Зета-Джонс, Кейт Уинслет, Моника Беллуччи.

Дева

Красотки Девы сводят с ума всех мужчин! Главный их козырь – они могут себя преподнести. Представительницы этого созвездия ухаживают за собой, следят за фигурой, делают косметические процедуры, а еще у них, как у Весов – отменный вкус.

Самые известные Девы: Сальма Хайек, Софи Лорен и Камерон Диас.

Близнецы

Близнецы любят добиваться своего, они ставят цели и уверенно к ним идут! Особенно, если это касается завоевать мужчину-мечты! Считается, что девушки-Близнецы невероятно привлекательны и эротичны.

Неспроста под этим знаком Зодиака родилась главный секс-символ Америки Мэрилин Монро. Близнецы - обворожительные кинодивы Анджелина Джоли и Николь Кидман.

Источник: ivona.bigmir.net