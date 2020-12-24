Получит полмиллиарда рублей на расселение аварийного жилья в 2021 году Новосибирская область

Целью проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда», является расселение к 31 декабря 2024 года не менее 93,13 тысяч квадратных метров общей площади аварийного жилищного фонда, в котором проживают 5,18 тысяч человек.

Целью проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда», является расселение к 31 декабря 2024 года не менее 93,13 тысяч квадратных метров общей площади аварийного жилищного фонда, в котором проживают 5,18 тысяч человек.

В Новосибирской области программа 2020 года по расселению аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе выполнена с опережением, расселено почти на 3 тысячи кв. м аварийного жилья больше плановых показателей. Благодаря этому в 2021 региону увеличены лимиты финансированная на 490 миллионов рублей, что позволит ускоренными темпами выполнить план расселения.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов 24 декабря в ходе пресс-конференции рассказал о результатах реализации программы расселения в текущем году.

«Новосибирская область успешно выполняет планы федерального проекта по расселению аварийного жилья. Поэтому в 2021 году в целях реализации регионального проекта ускоренными темпами Фондом содействия реформированию ЖКХ для нашего региона увеличены лимиты средств на 485,2 млн рублей. Если мы продолжим реализовывать этот проект ускоренными темпами и в последующие годы, то мы сможем завершить его в 2023 году, т.е. на один год раньше запланированного срока», – подчеркнул министр Денис Архипов.

Министр отметил, что в 2019-2020 годы в регионе планировалось расселить 22,36 тыс. кв. м аварийной площади, в этом жилье проживало 1250 человек. К концу декабря 2020 года расселено 1657 человек, 25 тыс. кв. м., что составляет 112% от плана. Ежегодное перевыполнение установленных показателей обусловлено применением такого механизма, как расселение граждан в рамках реализации договоров развития застроенных территорий, то есть с привлечением средств частных инвесторов (застройщиков). Стоит также отметить, что при расселении в Новосибирской области чаще всего гражданам предоставляются квартиры в новых домах.

Напомним, что целью проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда», является расселение к 31 декабря 2024 года не менее 93,13 тысяч квадратных метров общей площади аварийного жилищного фонда, в котором проживают 5,18 тысяч человек.

Для справки

Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2018 году утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Правительства РФ.