Губернаторская новогодняя елка-2020: дата и время показа

Губернаторская ёлка – это первая большая трансляция новогодних спектаклей

Новогоднее поздравление от главы региона, Деда Мороза и красочный спектакль «Морозко» ждут юных новосибирцев и их родных в рамках Губернаторской новогодней ёлки, которая в этом году пройдет в формате телевизионной передачи. О программе мероприятия шла речь на пресс-конференции 24 декабря.​​​​​​​

Принявший участие в пресс-конференции Дед Мороз отметил, что онлайн-формат проведения Губернаторской новогодней ёлки даст возможность увидеть красивое и красочное поздравление большему количеству зрителей. Начинаться все будет с небольшой видео-открытки от Деда Мороза, далее будет показано видеопоздравление главы региона Андрея Травникова. Завершит трансляцию спектакль «Морозко», созданный труппой молодежного театра «Глобус».

Заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов напомнил, что Правительство Новосибирской области, минкультуры на протяжении 10 лет организует Губернаторскую новогоднюю ёлку, которая является самым масштабным новогодним мероприятием и продолжает традицию Общероссийской новогодней ёлки в Государственном Кремлёвском Дворце в Москве. Губернаторские ёлки проводились в театре оперы и балета, в государственном концертном зале им. А.М. Каца, и традиционно участниками были одаренные дети из всех районов и городов Новосибирской области, дети-сироты, дети из социально незащищенных категорий населения, в возрасте от 7 до 15 лет.

«Этот год особенный: сейчас отменены все интерактивные мероприятия с детьми, поэтому Губернаторская новогодняя ёлка в этом году пройдет в формате телевизионной программы, как и Кремлевская, без зрителей. Это делается ради безопасности и здоровья как детей, так их родителей, бабушек и дедушек, – рассказал Евгений Сазонов. – В онлайн формате есть свои преимущества. Раньше Губернаторскую ёлку могли увидеть порядка 1700 детей, но сейчас, благодаря трансляции, охват юных зрителей должен увеличиться как минимум вдвое».

В свою очередь, директор Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» Татьяна Людмилина отметила, что Губернаторская ёлка – это первая большая трансляция новогодних спектаклей. «Приятно, что она начинается с такого события. Завтра на сцене театра будет представлен спектакль «Морозко», который и будет записан для новогоднего мероприятия. Постановку осуществил наш молодой, но зарекомендовавший себя многими работами режиссер Иван Орлов. Постановочная группа тоже вся из нашего театра. В спектакле будет много световых и современных мультимедийных эффектов, что будет интересно аудитории. В целом, сказка будет интересна не только для детей, но и для взрослых, и рекомендована для семейного просмотра».

«Несмотря на онлайн-формат ёлки, сохранится традиция выдачи подарков детям, которые были приглашены на мероприятие. Списки детей были согласованы заранее, подарки получат дети из детских домов, дети погибших военнослужащих, дети из социально незащищенных категорий населения. Новшеством стало в этом году то, что впервые новогодние подарки в рамках ёлки получат дети-волонтеры, – рассказал Евгений Сазонов. – Выдача подарков начинается с 24 декабря, их можно получить для в Доме ветеранов в г. Новосибирске, на ул. Максима Горького, 91. Эту работу ведет министерство труда и социального развития Новосибирской области, для детей-волонтёров в районах области подарки переданы министерством образования региона в райотделы по делам молодёжи».

Губернаторская новогодняя ёлка будет транслироваться на телеканалах ОТС и ОТР 30 и 31 декабря 2020 года в 17.00, а 1 января 2021 года – в 15.50 (только на телеканале ОТС).

Источник: nso.ru