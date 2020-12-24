Взять напрокат средства реабилитации могут пожилые жители Новосибирской области

Цель проекта – к концу 2022 году провести типизацию пожилых граждан и инвалидов и охватить системой ухода всех нуждающихся на 100%.

Началась реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста

Сеть пунктов проката средств реабилитации для пожилых людей начнет работу во всех районах Новосибирской области в рамках нацпроекта «Демография» в следующем году. Итоги внедрения в 2020 году в регионе модели системы долговременного ухода в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» и планы ее развития в следующем году рассмотрены в областном Правительстве 24 декабря.

Рабочее совещание о реализации модели системы долговременного ухода провел в режиме видеоконференцсвязи заместитель Губернатора Сергей Нелюбов. В нем в дистанционном формате приняли участие представители социальных служб всех муниципальных образований Новосибирской области.

«В 2020 году на территории региона началась реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В реализации данного проекта задействованы ключевые отрасли социальной сферы и здравоохранения. Уже проведена большая и системная работа. В числе ключевых направлений проекта – создание территориального координационного центра, службы сопровождения пожилых людей, службы сиделок, регионального call-центр, отделений дневного пребывания, школ ухода и т.д.», – отметил, открывая совещание Сергей Нелюбов.

Как доложил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, в 2021 году реализация программы продолжится. В частности, в рамках формирования новой модели долговременного ухода будет сформирована сеть отделений дневного пребывания во всех районах области, которые станут основным элементом в оказании услуг с использованием стационарозамещающих технологий. Также будет расширена сеть школ ухода. Во всех районах начнут работать пункты проката средства технической реабилитации и ухода для пожилых людей. Технические средства реабилитации будут выдаваться гражданам бесплатно во временное пользование от трех месяцев.

В следующем году число пожилых граждан, которым будет оказана помощь благодаря внедрению новых сервисов модели долговременного ухода, планируется довести до 13 тысяч.

Цель проекта – к концу 2022 году провести типизацию пожилых граждан и инвалидов и охватить системой ухода всех нуждающихся на 100%. В 2020 году сервисами системы долговременного ухода – услугами сиделок, обучением в школах родственного ухода и услугами отделений дневного пребывания – уже охвачено свыше 3,2 тысяч граждан пожилого возраста и инвалидов. Помимо этих граждан в результате проведённых в 2020 году мероприятий по выявлению лиц, нуждающихся в долговременном уходе, свыше 16 тысяч граждан находятся на надомном обслуживании, еще 4 200 граждан на стационарном.

Реализацию в Новосибирской области системы долговременного ухода высоко оценили принявшие участие в совещании директор проектного отдела благотворительного фонда «Старость в радость» Александр Шкребело и председатель Новосибирской областной общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Виктор Леонов. Как отметил Александр Шкребело, Новосибирская область за год смогла добиться показателей, к которым другие регионы приходят в течение двух лет.

Для справки

Ключевые задачи проекта «Старшее поколение», реализуемого в стране в рамках национального проекта «Демография», связаны с увеличением периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, созданием системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, организацией мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.

Информация о реализации проекта представлена на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Источник: Правительство НСО