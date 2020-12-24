Люди с этой группой крови живут дольше остальных

Чтобы быть здоровым недостаточно только отказаться от курения с алкоголем, заняться спортом и есть исключительно полезные продукты

Прожить до 100 лет удается не каждому. А кто и стал долгожителем, то сразу же попадает в объектив не только СМИ, но и медиков с учеными, которые стремятся узнать секрет столетних людей. Одного здорового образа жизни недостаточно. Немаловажную роль в этом факторе играет генетическая предрасположенность и даже группа крови.

Здоровье и группа крови

Чтобы быть здоровым недостаточно только отказаться от курения с алкоголем, заняться спортом и есть исключительно полезные продукты. Оказывается, что для каждого человека существует свое правильное питание и зависит оно от группы крови. Всего же разделяют четыре группы крови с положительным или отрицательным резусом-фактора.

Согласно статистике, больше всего в мире людей с первой группой крови, а четвертая является редкостной. Человек с определенной группой крови более или менее предрасположен к конкретным заболеваниям. Например, обладатели первой группы чаще подвержены аллергиям, инфарктам, имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом, щитовидкой.

У людей со второй группой крови есть высокая вероятность развития раковых опухолей, что значительно влияет на продолжительность жизни. Также они страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и часто обращаются к специалистам с болью в печени.

Обладатели третьей группы крови предрасположены к развитию сахарного диабета и инфекционным заболеваниям. У них слабые легкие и нередко страдают от хронической усталости.

Четвертая группа крови уязвима перед болезнями опорно-двигательного аппарата, среди них много гипертоников.

Кто дольше живет

После длительных исследований и наблюдений было выявлено, что у людей с первой группой крови есть больше всего шансов дожить до 100 лет, но также среди них больше тех, кто умирает в молодом возрасте от инфаркта. Больше всего долгожителей, которым перевалили за 80 лет, живут в Европе. В то время в Азии впереди обладатели другой и третьей группой крови.

На продолжительность жизни влияет множество факторов. Немаловажную роль играет и место жительства человека. Например, люди, которые живут в горах с чистым воздухом, могут прожить намного дольше, нежели жители мегаполисов.

Источник: rsute.ru