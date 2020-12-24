Чем встречать год Быка, чтобы задобрить символ: Меню на Новый 2021 год

Овощные блюда приветствуются в любом количестве, и если проявить фантазию, то можно создать настоящий стол изобилия. В качестве гарнира можно готовить различные крупы.

В качестве мясных блюд на новогодний стол 2021 года можно приготовить птицу, свинину, кролика

Уже совсем скоро наступит Новый 2021 год, символом которого является Белый Металлический Бык, и одним из способов расположить его к себе – приготовить угощения, которые ему понравятся. Есть примета, которая говорит о том, что если задобрить в наступающем году его символа, то на протяжении 12 месяцев можно ждать удачи и успеха. Для того чтобы расположить к себе Быка, стоит приготовить некоторые блюда и использовать в оформлении стола цвета, которые будут по душе символу года.

Какими блюдами на столе можно порадовать Белого Металлического Быка

Символ 2021 года отличается тем, что ценит такое качество, как степенность, и для него важно, чтобы в доме было всего в достатке, но без излишеств. Исходя из этого, не стоит стол украшать экзотическими фруктами и овощами, а вот в достатке яблоки и груши Бык оценит.

Тотемному животному 2021 года по душе цвета, которые не вызывают агрессии, и среди них можно выделить белый, серый, бежевый. Оттенки природы также будут оценены символом года, а вот от чрезмерно ярких цветов, особенно красного и оранжевого, в оформлении стола лучше отказаться.

В качестве мясных блюд на новогодний стол 2021 года можно приготовить птицу, свинину, кролика.

Овощные блюда приветствуются в любом количестве, и если проявить фантазию, то можно создать настоящий стол изобилия. В качестве гарнира можно готовить различные крупы.

Не стоит забывать и про морепродукты, а вот в качестве десерта можно подавать различную сдобу, торты со сливочным или шоколадным кремом.

Меню на Новый 2021 год

Важно, чтоб праздничный стол выглядел аппетитно, а для этого необходимо расставить все блюда правильно и составить меню, которое придется по душе символу года.

Расстановка блюд на праздничном столе. Центр стола занимают мясные блюда, которые можно приготовить вместе с гарниром или подать их на одной тарелке. По бокам стоит расставить салаты, и обязательно их стоит красиво украсить. Не следует забывать о различных холодных закусках, например, канапе, бутерброды с рыбой и тому подобное. Не стоит забывать о нарезке, а также о различных напитках.

Идеи закусок для новогоднего стола:

канапе с красной рыбой;

яйцо, фаршированное креветками и икрой;

тарталетки с грибами.

Салаты на Новый 2021 год можно сделать так, что они станут настоящим произведением искусства и будут украшать праздничный стол:

бычок;

новогодняя ель;

можно приготовить достаточно простые овощные салаты.

В качестве горячих блюд на новогодний стол можно подать утку, запеченную с апельсинами, а также картофельно-грибные шарики.

Не стоит забывать о напитках, среди которых можно выделить глинтвейн без алкоголя, кофе со сливками, а также важно помнить о десерте и различных фруктах.

Чтобы не спугнуть удачу, не стоит ставить на стол некоторые продукты и блюда

Существуют также продукты, которые не стоит подавать на праздничный стол, так как их наличие может рассердить символа года, а именно:

мясные блюда, если для их приготовления надо применить мясо телятины или говядины;

блюда, для приготовления которых надо использовать говяжий или телячий фарш;

паштеты, которые готовятся из телячьей или говяжьей печени;

блюда, для приготовления которых требуется применение желатина, так как его изготавливают из костей крупного рогатого скота.

Важно также внимательно изучать состав покупаемой колбасы, чтобы в ней не было телячьего или говяжьего мяса.

Такие запреты связаны с тем что, тотемное животное не оценит, что его сородичей подают в качестве блюд на праздничный стол.

Не стоит также применять в качестве декора стола, да и вообще квартиры, яркие и кричащие цвета, например, красный или оранжевый. Связано это с тем, что такие цвета могут рассердить Быка.

Источник: rsute.ru