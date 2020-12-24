Взял в рабство и издевался над пленником полицейский Динар Гафиятов

За непослушание пленника жёстко наказывали: как-то раз Гафиятов даже обварил руки мужчины кипятком за то, что тот отказался почистить туалет.

За непослушание пленника жёстко наказывали: как-то раз Гафиятов даже обварил руки мужчины кипятком за то, что тот отказался почистить туалет.

В России вынесен первый приговор о полицейском рабстве. Наказание — 4 года лишения свободы.

Обвиняемому, Динару Гафиятову из Татарстана, также запретили работать в органах внутренних дел в течение трёх лет. Об этом из зала суда сообщает представитель потерпевшей стороны, юрист Андрей Сучков, сотрудничающий с «Зоной права».

В мае Гафиятов похитил местного жителя и отвёз его к себе на ферму. Там мужчину посадили в сарай и приказали работать с четырёх утра до полуночи. За непослушание пленника жёстко наказывали: как-то раз Гафиятов даже обварил руки мужчины кипятком за то, что тот отказался почистить туалет.

Почти месяц Гафиятов удерживал в рабстве мужчину и отпустил его на несколько дней только потому, что сестра пленника написала заявление о его пропаже. Тогда-то он и обратился в СК.

Несколько месяцев дело не двигалось, только недавно Гафиятову предъявили обвинение за использование рабского труда, которое сегодня превратилось в 4 года тюрьмы.